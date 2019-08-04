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Sualtı hokeyinde Türkiye yeniden Avrupa şampiyonu

16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Fransa'yı 3-1 yenerek namağlup şampiyon oldu.

04.08.2019 09:52 Sualtı hokeyinde Türkiye yeniden Avrupa şampiyonu
16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Fransa'yı 3-1 yenerek namağlup şampiyon oldu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre milliler, İspanya'da düzenlenen organizasyonda eleme maçlarında berabere kaldığı Fransa ile finalde karşılaştı.
Fransa'yı bu kez 3-1 mağlup eden Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, 2017'de olduğu gibi yine Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Organizasyonda Fransa ikinci olurken, İspanya'yı 4-2 yenen İngiltere üçüncü sırayı aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, şu ifadeleri kullandı:
"Muhteşem maçlar çıkardık ve Avrupa şampiyonluğu kupasını bir kez daha bileğimizin hakkıyla aldık. Oyuncularımız ve antrenörlerimizle gurur duyuyorum. Sevincimiz çok büyük. Su altı sporlarındaki gücümüze Avrupa bir kez daha tanık oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz, sporcularımızın değerli aileleri başta olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize bu gururu yaşattıkları için milli sporcularımızı ve antrenörlerini ayakta alkışlıyor, onlara sonsuz teşekkür ediyorum."

Türkiye, Avrupa, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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