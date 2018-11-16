Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda Millilerden Muhteşem Başlangıç

Dün yapılan ilk gün yarışlarında Sualtı Ragbisi U21 Bayan Milli Takımı'mız Norveç'i 6-0'la yenerken, Erkek Milli Takımı'mız, Türkiye ve Almanya ile birlikte şampiyonanın favori ülkelerinden olan Kolombiya'yla 1-1 berabere kaldı. Bugünkü yarışlarda Bayan Milli Takımı'mız güçlü rakibi Kolombiya'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başarırken, erkeklerde Milliler'imiz 7-0'lık Danimarka galibiyeti ile madalyaya doğru ilerlemeye devam ediyor. Bayanlar ve erkekler kategorisinde yapılan dünya şampiyonasında Kolombiya, İsveç, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Türkiye Norveç, Çek Cumhuriyeti yarışıyor.

TSSF BAŞKANI DOÇ. DR. ŞAHİN ÖZEN: "MADALYA GELECEK AMA RENGİNİN ALTIN OLMASI İÇİN YARIŞIYORUZ"

18 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek Dünya Şampiyonası için umutlu konuşan Sualtı Ragbisi U21 Milli Takımlar Kafile Başkanı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Harika bir başlangıç yaptık. Rakiplerimiz güçlü. Özellikle ev sahibi Almanya ve Kolombiya bu spor branşında çok iyiler. Ancak bizde gerçekten çok güçlü ve iddialıyız. 2016 yılında genç erkeklerde Avrupa Şampiyonu olmuş bir ülkeyiz. Bayanlarda da çok iyi duruma geldik. Madalya gelecek ama renginin altın rengi olmasını istiyoruz" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen başkanlığında, Tarkan Laleli, Didem Özlem ve Hakan Toğar antrenörlüğündeki Sualtı Hokeyi U21 Bayan ve Erkek Milli Takımlarımız 26 sporcudan oluşuyor.