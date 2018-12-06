Sualtı Ragbisi Milli Oyuncularından Uslu'ya Ziyaret

06 Aralık 2018 Perşembe 13:37



06 Aralık 2018 Perşembe 13:37

Almanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Türk Erkek Milli Takımı'nın antrenörü Tarkan Laleli ve oyuncuları, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Nüammer Uslu'yu makamında ziyaret etti.Uslu, İzmir'deki sualtı ragbisi faaliyetlerinin daha aktif hale getirilmesi ve okul sporlarına sualtı ragbisi branşının da eklenmesi için çalışmalara başlanması hususunda gerekli birimlere talimat verdiklerini söyledi.Uslu, 2019'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası ve Gençler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına ara vermeden devam eden sporculara başarılar diledi.