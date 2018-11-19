Sualtı Ragbisinde Bayanlarda Dünya Şampiyonu, Erkeklerde Üçüncü Olduk

Çeyrek final maçında İsveç'i 9-0, yarı finalde ise Norveç'i 3-0 yenen Sualtı Ragbisi U21 Bayan Milli Takımı'mız şampiyonanın favori takımı Kolombiya'yı 1-0 yenerek Dünya Şampiyonluğu'na ülkemizin adını yazdırdı. Sualtı ragbisinde genç bayanlarda ilk kez Dünya Şampiyonluğu kazanarak milli marşımızı okutturan Milli Sporcular ve Milli Takım Kafilesi, bu tarihi zaferin haklı gururunu yaşadılar. Bayanlar Milli Takımı'mız şampiyonada toplam 6 maç yaptı. Sadece Almanya ile 0-0 berabere kalan Milliler, finalde yendikleri Kolombiya'yı aynı skorla eleme maçlarında da yenmişlerdi. 6 maçta 20 gol atan Bayan Milli Takımı'mız hiç gol yemedi.

Sualtı Ragbisi U21 Erkek Milli Takımı'mız yarı finalde Almanya'ya 2-1'lik yenilgisinin ardından bronz madalya için Norveç ile karşılaştı. 4-1'lik skorla rahat bir galibiyet alan Erkek Milli Takımı'mız Dünya Üçüncüsü olarak bayrağımızı madalya kürsüsünde dalgalandırdı. Final maçında Almanya'yı 2-1 yenen Kolombiya Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyonada 5 maç yapan Erkek Milli Takımı'mız sualtında rakip kaleye 33 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Tek mağlubiyetini Almanya'ya karşı yarı finalde aldı.

Milli takımların kazandığı bu tarihi başarılarının karşısında duyduğu mutluluğu ifade etmekte kelimelerin yetersiz kaldığını belirten Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Sualtı ragbisinin anavatanı Almanya'da Genç Bayan Milli Takımı'mız Dünya Şampiyonu olurken, Genç Erkek Milli Takımı'mız ise Dünya Üçüncüsü oldu. Kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir başarı tablosu. Bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi tüm kalbimizle kutluyoruz. Uzun ve disiplinli bir çalışmanın, azmin ve kararlılığın en büyük madalyasını ülkemize armağan ettiler. Almanya'da ülkemizin gururu oldular, bütün dünyaya sualtı ragbisinde en iyi olduklarını ispatladılar. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bayan ve erkek Milli Sporcuları'mızın hepsini tek tek kutluyor, gözlerinden öpüyorum" dedi.

Bayanlar ve erkekler kategorisinde yapılan dünya şampiyonasında erkeklerde Kolombiya, İsveç, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Türkiye, Norveç, Çek milli takımları yarıştı. Bayanlarda ise İsveç, Norveç, Kolombiya, Almanya ve Türkiye mücadele etti.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen başkanlığında, TSSF Sualtı Ragbisi Teknik Kurul Başkanı Prof. Dr. Levent Cavaş, Tarkan Laleli, Didem Özlem ve Hakan Toğar antrenörlüğündeki Sualtı Ragbisi U21 Bayan ve Erkek Milli Takımlarımız 26 sporcudan oluşuyor.