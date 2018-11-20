Sualtı Ragbisinde Milli Takımın Dünya Şampiyonluğu

Almanya
'da düzenlenen 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türk Kadın Milli Takımı'nın antrenörlerinden Didem Özdem, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti. İzmir
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Almanya'daki organizasyonda şampiyonluğa ulaşan 21 Yaş Altı Kadın Sualtı Ragbisi Milli Takımı'nda, Büyükşehir Belediyespor
'dan Necla Nur Çağan, Buse Gündüz, Fatma Yurday, Bilgesu Tabakoğlu, Gaye Candeğer ve Nur Pelinsu Tekin'in yer aldığı belirtildi.
Milli takımda İzmir Büyükşehir Belediyespor
Antrenörü Didem Özdem'in de görev yaptığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Didem Özdem, ilk kez katıldıkları 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'ndan kupayla Türkiye
'ye dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Çifte gurur yaşadığını vurgulayan Özdem, şunları kaydetti:
"Tarihimizde ilk defa katıldığımız Dünya Şampiyonası'nda gol yemeden şampiyonluğa ulaştık. Kadınlarda 6 sporcu veren tek kulüp olduk. Erkeklerde de bronz madalya kazanma onurunu yaşadık. Yaşadığımız duygusal yoğunluğun tarifi yok. Bizlere her zaman destek veren kulüp yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyorum."
Almanya