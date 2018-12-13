Suat Arslanboğa Bu Sezon İlk Defa Kayserispor Maçında Düdük Çalacak

13 Aralık 2018 Perşembe 16:43



13 Aralık 2018 Perşembe 16:43

Kadir Has Stadı'nda 16 Aralık Pazar günü oynanacak olan Kayserispor-Akhisarspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa, böylece bu sezon ilk defa ligde Kayserispor'un maçında düdük çalacak.Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Kayserispor-Akhisarspor maçını Eskişehir Bölgesi'nden 40 yaşındaki Suat Arslanboğa yönetecek. Bu sezon Kayserispor'un maçında ilkkez düdük çalacak olan tecrübeli isim daha önce Bursa'da oynanan Bursaspor-Kayserispor maçında AVAR Hakemi olarak görev almıştı. Arslanboğa, ayrıca Sarı-Kırmızılı takımın Pazarspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında sahaya çıkmış ve Kayseri ekibi bu maçı 6-1 kazanmıştı. Öte yandan, Suat Arslanboğa bu sezon Akhisarspor'un bir maçında düdük çaldı. Bu maçta Kasımpaşa'ya 5-0 yenilen Akhisarspor'un Galatasaray iye oynadığı maça 4. hakem olarak çıkan Suat Arslanboğa'nın görev aldığı bu maçı ise Ege temsilcisi 3-0 kazandı. - KAYSERİ