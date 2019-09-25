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Suat Arslanboğa ilk yarıyı kapattı!

Beşiktaş'ın evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Suat Arslanboğa'nın kararları çok konuşulmuştu. Ancak MHK Başkanı Zekeriya Alp'in en titiz olduğu konu olan fiziki temas... Arslanboğa bir pozisyon sonrası kendisini iten Ljajic'e kırmızı kart çıkarmadığı ve Douglas'a pozisyon gereği kırmızı kart vermediği için ilk devreyi kapattı.

25.09.2019 09:21

Üst üste gelen "kural hatası" tartışmalarından sonra Beşiktaş-Başakşehir maçındaki hakem Suat Arslanboğa'nın performansı haftaya damga vurdu.

Planlanan program çerçevesinde Süper Lig hakemleri ve yardımcıları dün akşam kampa alındılar, bugün bir günlük eğitim seminerinden geçecekler. MHK ve eğitimci Jaap Uilenberg'in özellikle son haftayı analiz etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin haberine göre; MHK Başkanı Zekeriya Alp'in en titiz olduğu konu hakemin sahadaki otoritesini kaybetmesi. Suat Arslanboğa'nın siyah-beyazlı oyuncu Ljajic'in kendisine fiziki temasına kırmızı kart çıkarmaması, "uzun bir dinlendirme" cezasının habercisi oldu.

VAR NİÇİN ÇAĞIRMADI?

Arslanboğa'nın ligin ilk yarısında Süper Lig'de maç yönetme şansı kalmadı. En az dört hafta dinlenmesi beklenen Arslanboğa'nın daha sonra da ancak TFF 1. Lig ve VAR'da şans bulması bekleniyor.

VAR'daki Halis Özkâhya'nın da Başakşehirli Gulbrandsen'in Beşiktaşlı Douglas tarafından indirilmesinde "bariz gol şansı" değerlendirmesini yapamaması geceye damga vuran ikinci hakem hatası olarak gösterildi.

Arslanboğa'nın ilk yarıda çaldığı son düdük sonrasında VAR'ın, burada bir "inceleme önermemesi" fahiş bir hata oldu. Düdük sonrası olsa bile önce kırmızı kartın çıkması, sonra atışın yapılması VAR protokolüne uygundu.

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Suat Arslanboğa ilk yarıyı kapattı!

Merkez Hakem Kurulu, Suat Arslanboğa, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(10)
ANTİTS:Ya işte böyle. Konuşup duranlar şimdi yine konuşsun.
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GADDAR:8JK İÇİN FİKRET ORMAN IN KAYBINDAN DAHA ÖNEMLİ BİR KAYIP BENCE !!!
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ALİ:BAŞAKŞEHİRİN GEÇEN YIL NASIL ŞAMPİYONLUĞU HAKEMLER TARAFINDAN GASP EDİLİP BAŞKA BİR TAKIMA VERİLDİYSE BJK BAŞAKŞEHİR MAÇINDADA YİNE BAŞAKŞEHİRİN HAKKI BİLE İSTEYE KASITLI VE BİLİNÇLİ ŞEKİLDE GASP EDİLEREK İKİ PUANI VE ALIN TERİ ÇALINDI 45 DAKİKADAKİ POZİSYONDA HAKEM BJK Lİ OYUNCUYA KIRMIZI KART VERMEMK İÇİN MACI BİTİRDİ VAR HAKLEMİ BİLEREK OLAYA DAHİL OLMADI ADEM LAHİÇ HAKEMİ DÖVDÜ OLAYDAN BİZ UTANDIK HAKEM KENDİSİNE KIRMIZI GÖSTERMEDİ YAZIK BU ÜLKENİN FUTBOLUNA
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XXXL:hakem gelip adamın göhüsüne çarpıyor önce hakeme kart vermeli
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OLDU:arkadaşlar kimse pozisyon öncesini konuşmuyor ilk teması hakem Ljajic e yapıyor adamda elini çek der gibi itiyor madem hakemin dokunulmazlığı var futbolcunun niye yok? bunu niye kimse konuşmuyor
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PAŞA:hakeme fiziki temas yapıyor ve kırmızı kart çıkmıyorsa hakemliği bıraksın. burda beşiktaş düşmanlığı yapmıyorum. ama hakemin hakemlik yapacak dirayeti yok.
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KİCKBOXER:KARTLARI VERİN KARDEŞİM KORKMAYIN
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LJAJİC:ljajic''in hapis cezasına kadar yolu var yaptığı hareketim hakemin lisansı iptal ettirilip ilk yarıda beşiktaşa transfer olması gerekir.
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YİĞİDO:İYİ OLMUŞ
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KRA:CEZAYA BAKK :(
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