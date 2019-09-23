Suat Arslanboğa'nın kararı, Başakşehirli futbolcuları çıldırttı!

Karşılaşmada ilk yarının son anında Medipol Başakşehir'in geliştirdiği ani atakta hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği karar, konuk takımdan yoğun itiraz gördü.

Maçın 45+1. dakikasında ani gelişen atakta ceza sahasına hareketlenen Guldbrandsen, savunma oyuncusu Douglas ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa, pozisyonun ardından Beşiktaş lehine faul kararı verdi. Medipol Başakşehir'in teknik heyet ve futbolcuları, pozisyonda Douglas'ın faul yaptığını ve bariz gol şansını engellediğini öne sürerek siyah-beyazlı futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde itiraz etti.

VAR'A GİTMEDİ, İLK YARIYI BİTİRDİ

Bu pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurmadan ilk yarıyı bitiren hakemin etrafında toplanan turuncu-lacivertliler itirazlarını sürdürdü. Hakem Suat Arslanboğa, itirazlar nedeniyle konuk takımdan İrfan Can Kahveci ile yedek kulübesinden Uğur Uçar ve yardımcı antrenör Stjepan Tomas'a sarı kart gösterdi.