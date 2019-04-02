Suat Ayaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Suat Ayaz oldu. TKP adayı Suat Ayaz, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gaziantep büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Suat Ayaz ile ilgili seçim sonuçları ve Gaziantep büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Suat Ayaz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gaziantep büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gaziantep aday yarışı ve Gaziantep seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gaziantep Seçim Bilgileri

Gaziantep büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.981 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.981 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,66 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gaziantep büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.228.873 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 966.659 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Ayaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Suat Ayaz, Gaziantep yarışında % 0,26 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Suat Ayaz toplamda 2.347 adet oy sayısına ulaştı.

Suat Ayaz Kimdir?

1979 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hasanlök köyünde doğan Suat Ayaz, ilkokul ve ortaokulu Hasanlök köyünde okudu. Liseyi İslahiye ilçesinde okuyan Suat Ayaz, Anadolu Universitesi Açıköğretim İşletme Fakültesi'nde okudu. Evli ve iki çocuk babası olan Suat Ayaz Şahinbey'e bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde oturmaktadır. 2009 yılından beri bir medikal şirketinde tıbbi mümessil olarak çalışıyor.

TKP Gaziantep büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.