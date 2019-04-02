Suat Bahçekapılı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Kırklareli belediye başkan adayı Suat Bahçekapılı oldu. DSP adayı Suat Bahçekapılı, Kırklareli belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırklareli belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Kırklareli belediye başkan adayı Suat Bahçekapılı ile ilgili seçim sonuçları ve Kırklareli belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Kırklareli belediye başkan adayı Suat Bahçekapılı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırklareli belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırklareli aday yarışı ve Kırklareli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırklareli Seçim Bilgileri

Kırklareli belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırklareli belediyesi için katılım oranının ise % 85,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırklareli toplam seçmen sayısının ise 55.870 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.514 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Suat Bahçekapılı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Kırklareli belediye başkan adayı olarak gösterilen Suat Bahçekapılı, Kırklareli yarışında % 0,39 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Suat Bahçekapılı toplamda 180 adet oy sayısına ulaştı.

Suat Bahçekapılı Kimdir?

Trabzon'un Maçka ilçesinde 1953 yılında doğan Suat Bahçekapılı, ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da, üniversite öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Öğretmen emeklisi olan Bahçekapılı, evli ve 2 çocuk sahibidir.

DSP Kırklareli belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.