Suat Bel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA KARAPÜRÇEK belediye başkan adayı olan Suat Bel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA KARAPÜRÇEK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Suat Bel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA KARAPÜRÇEK adayı Suat Bel kimdir? BTP SAKARYA KARAPÜRÇEK adayı Suat Bel yüzde kaç oy aldı?

Suat Bel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA KARAPÜRÇEK belediye başkan adayı olarak gösterilen Suat Bel KARAPÜRÇEK ilçesinde % 1,57 oranında oy almıştır. KARAPÜRÇEK ilçesinde % 1,57 oranında oy olan Suat Bel adlı BTP adayı toplamda 131 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.