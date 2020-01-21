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Suat Çelen Türkiye'de cimnastik bin lisanslı sporcudan 100 bin lisanslı sporcuya geldi

BOLU'da düzenlenen seminerde konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye'de cimnastik son 7 yılda bin lisanslı sporcudan 100 bin lisanslı sporcuya geldi.

21.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:25Suat Çelen Türkiye'de cimnastik bin lisanslı sporcudan 100 bin lisanslı sporcuya geldi

BOLU'da düzenlenen seminerde konuşan Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye'de cimnastik son 7 yılda bin lisanslı sporcudan 100 bin lisanslı sporcuya geldi. 600 yarışmacı sporcudan 20 binlere ulaştı. Bu gelişmeyi çok ciddi anlamda büyük buluyoruz dedi.

'da Gençlik ve Bakanlığı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Türkiye Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Antrenör Teknik Eğitim ve Gelişim Semineri düzenlendi. 5 gün sürecek seminerin açılışına Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, eğitmenler Aljaz Pegan ve Şenol Türkdoğan ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen antrenörler katıldı. İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Suat Çelen, şunları söyledi

Türkiye'de cimnastik son 7 yılda bin lisanslı sporcudan 100 bin lisanslı sporcuya geldi. 600 yarışmacı sporcudan 20 binlere ulaştı. Bu gelişmeyi çok ciddi anlamda büyük buluyoruz. Ama Almanya Stuttgart'ta yapılan yarışmada Almanya Cimnastik Federasyonu Başkanının bana söylediği üzere, Almanya'da 5 milyonun üzerinde cimnastikçi varmış. Bu sayıyı hayal edersek bu bizim daha çok yolumuzun olduğunun bir göstergesi. En küçük yaşta başlanan bu branşın milyonlara ulaşması gerekiyor. Cimnastik Federasyonu olarak bizim aynı zamanda diğer federasyonlara da bir sporcu yetiştiren fabrika görevi üstlendiğimizi de her platformda dile getiriyoruz. 7 yıl önce 12 ilde cimnastiğin olduğu ülkemizde bugün 81 ile yayıldık. Son olarak Hakkari'de bir salonumuz açıldı. Ne kadar gurur duysak azdır. Bunun en büyük sebebi Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın 81 ilde cimnastik antrenörü çalıştırılmasını zorunlu hale getirmesiydi.

Çelen'in konuşmasının ardından Türkiye Cimnastik Federasyonu Eğitmeni Aljaz Pegan tarafından katılımcılara eğitim verildi. Seminer 25 Ocak'ta sona erecek.



Suat Çelen, Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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