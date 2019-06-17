17.06.2019 11:27
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Suat Kaya, Akhisarspor'u bekliyor

Suat Kaya, Akhisarspor

SPOR Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'un prensipte anlaşma sağladığı teknik direktör Suat Kaya, 20 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan genel kurulu beklemeye başladı.

SPOR Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'un prensipte anlaşma sağladığı teknik direktör Suat Kaya, 20 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan genel kurulu beklemeye başladı. Başkan Hüseyin Eryüksel'in tek liste ile gireceği genel kurulun ardından deneyimli teknik adamın, yeşil-siyahlılarla sözleşme imzalayacağı vurgulandı. 1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir ekipte çalışmak istediğini açıklayan Kaya, "Akhisarspor önemli bir kulüp. Yeniden Süper Lig'e dönmeyi çok istiyor. Şu an beklemedeyim" diye konuştu. Geçen sezon Menemen Belediyespor'u 1'inci Lig'e çıkarıp tarihi bir başarı elde eden Suat Kaya, Yunanistan, Almanya ve Kuveyt'ten gelen teklifleri geri çevirdi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Suat Kaya, Spor

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