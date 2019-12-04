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Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti

Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan Suat Kaya, sarı-kırmızılı takımın son durumuyla alakalı dikkat çeken açıklamalar yaparken, 20 yıl boyunca protez saç kullandığını ve görenlerin kendi saçı zannettiğini söyledi.

04.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:20

Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz oyuncularından teknik direktör Suat Kaya, Türk futbolu ve kendisi hakkında özel açıklamalarda bulundu. Demirören Ajansı'na konuşan Suat Kaya, eksi kulübü Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk yarışı içinde olacağını vurguladı.

Galatasaray'ın son 2 sezonun şampiyonu olduğunu hatırlatan Kaya, "Transferde iyi hamleler yapıldı ama birçok oyuncunun uyum sorunu oldu. Uyum sağlayan futbolcu sayısı az olunca düşüş başladı. Fakat Fatih Terim reçeteyi yazmıştır. Hoca aynı hoca. Fatih Terim'in hedefi ve iddiası asla değişmez. Hocanın olduğu yerde Galatasaray hiçbir zaman karenin dışında kalmamıştır. Falcao transferi ise sorun oldu. Şu an onu beklemekten başka çare yok. İyileşmiş ve oynayacaktır. Galatasaray her zaman şampiyonluk potasının içinde olacaktır" dedi.

"GRUBUMUZU SEVMEDİM"

A Milli Takımı da değerlendiren Kaya, "EURO 2020'ye katıldığımız için çok mutluyum. A Milli Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş'i tebrik ediyorum. Ancak ben Avrupa Şampiyonası'ndaki grubumuzu sevmedim. İtalya, İsviçre ve Galler'le çok oynadığımız söylenemez. Açılışı İtalya ile yapacağız. Takımda güzel bir jenerasyon ve kurguyu güzel anlayan oyuncu grubumuz var. Hem tecrübeliyiz hem de futbolda agresif gençlere sahibiz. A Milli Takım olarak daha da ileriye gideceğiz" yorumunu yaptı.

Süper Lig'deki yarışta Anadolu takımlarının çok iyi işlere imza attığını söyleyen Suat Kaya, "Ligde çok keyif veren bir oyun olmasa da Anadolu haykırışı var. Sivasspor, Alanyaspor ve sezona iyi başlamasa da Başakşehir önemli bir çıkış yakaladı. Arkalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray geliyor. 1. Lig ve 2. Lig'de de çekişmeli bir yarış oluyor" diye konuştu.

"FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM"

Son olarak 2. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam, "Geçen sezon şampiyon yaptığım Menemenspor'dan ayrıldım. Dinlenmeye çekildim, saç ektirdim ve Sakaryaspor'dan teklif aldım. Çok iyi bir yönetimle 4. haftadan itibaren göreve geldim. 1 puanı 21 puan yaparak takımı düşme hattından play-off hattına getirdim. Ancak yeni gelen yönetim 'Hocam beklenti fazla. Oyun ve puan olarak daha fazla iş yapmamız gerekiyor' dedi. Ben de 'Gerekeni yapın' dedim ve gerekeni yaptılar. Sakaryaspor'dan ayrıldım. Artık şimdi yeni bir mücadelenin içine gireceğim. Futbolu seviyorum, futbolu özlüyorum. Futbol bizim hayatımız. Kesinlikle tembel kalamıyorum. İnsanları mutlu etmeyi ve mutlu olmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"20 YIL PROTEZ TAKTIM"

Yıllarca protez saç taktığını sözlerine ekleyen Suat Kaya, "Saçlarım benim kendi mutluluğumla ilgili. 53 yaşındayım ve 20 sene protez kullandım. Herkes kendi saçım zannetti. Kimseye anlatamadım protez olduğunu. Şimdi saç ektirdim. Kendim için değişim yaparım. İnşallah saç ekiminde nisanda güzel bir sonuç alacağım" dedi.

futbolunu da değerlendiren Kaya, şöyle konuştu:

"Burada son 5 senedeki karnemiz çok iyi. Göztepe'de kurduğum takım 2. Lig'de şampiyon oldu. Buca'da 15 maç kazandım ve Türkiye Kupası'nda son 16 Turu'na kadar çıkıp Beşiktaş'a elendik. Menemenspor'da ise 3 sene çalıştım. İlk 2 yıl 2. olduk, hep direkten döndük. Son senemizde ise şampiyon olduk. Başkan, oyuncu gurubu herkes iyi mücadele etti. İzmir tam bir futbol kendi, qpotansiyel çok yüksek. Göztepe'nin ve Altay'ın stadı bitiyor. Karşıyaka Stadı da biterse İzmir ışık saçacak."

Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti

İzmir, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
PAŞA:herkes mi? kabak gibi belliydi protez oduğu
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BİGO:gazetelerde boy boy peruk reklamlarına olan kimdi acaba?
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RUHI-BJK:duyunca çok şaşırdım şimdi. . . protez miydi o
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MECHUL ASKER:Hem boy yok hem tip yok üstelik birde cinconlu yetmezmiş gibi bide paralel birde kel çok rüküş ve çirkin bişey diğer cinconlular gibi..
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SELAHADDİN:Haklısın ama düşünüyorum da boyunun, tipinin olmaması, saçlarının dökülüp kel kalması, çirkin olması, bunlar kendi tercihi değil ki.
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ALPER:Giybet ve hakaret buyuk gunahtir. . Insanlarin giybetini dedikodusunu yapmayin
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MRTKRC:ya biri buna salak olmadığımızı söylesin, garibim nasılda inanmış. .
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GS1905:Adam gercekten kimsenin bilmedigini mi zannediyordu 20 yildir :))))
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MOONTYANA:Herkes biliyordu zaten, hiç de yakışmıyordu. . .
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