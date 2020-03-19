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Suat Ülhan kimdir? Suat Ülhan nereli, neden öldü?

Süper Baba dizisinde yer alan oyuncu Suat Ülhan 18 Mart 2020'de hayatını kaybetti. Üvey Baba dizisindeki Süleyman karakteriyle hafızalarda yer edinen Suat Ülhan, 1949 yılında doğdu. 90'lı yılların popüler dizilerinde sıkça rol alan oyuncu, birçok tiyatro oyununda da boy gösterdi. Peki, Suat Ülhan kimdir? Suat Ülhan ölüm nedeni nedir?

19.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:50
Suat Ülhan kimdir? Suat Ülhan nereli, neden öldü?

Suat Ülhan hayatı araştırılıyor. Çarli, eli Yürek, Süper Baba, Üvey Baba gibi dönemin başarılı yapımlarında oynadı. Öte yandan tiyatro oyunlarıyla da izleyicisinin karşısına çıktı. Genco Erkal ile 'Aslan Asker Şvayk' oyununda aynı sahneyi paylaştı. Suat Ülhan biyografisi haberimizde.

SUAT ÜLHAN KİMDİR?

Ülhan 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu olarak bilinen sanatçı, Kemalettin Tuğcu klasiği olan, TV dizisi olarak 1998 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan 'Üvey Baba' dizisinde canlandırdığı 'Süleyman' karakteriyle tanındı.

Suat Ülhan kimdir? Suat Ülhan nereli, neden öldü?

Evli olan Suat Ülhan, İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşamını sürdürüyordu. Süper Baba'da, Fırıncı Musti karakterini canlandıran oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Agop, Baba Evi'nde - Antrenör, Bir Aşk Uğruna'da - Reşit, Deli Yürek'te - Usta, Çarli dizisinde ise Tamirci karakterlerini canlandırdı.

Genco Erkal ile "Aslan Asker Şvayk'' oyununda yer aldı. Öte yandan Suat Ülhan 27 Şubat'ta, Aziz Nesin'in hayatı ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda sahnede yer almıştı. Başarılı oyuncu kalp krizi nedeniyle 18 Mart'ta hayatını kaybetti.

Etiketler : Gündem, Magazin, Güncel

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