Subaru Güvenlikte Bir Adım Daha İleri Gitti

CARMEDYA - Subaru
Gelişmiş Otomatik Çarpışma Bildirim sistemiyle güvenlik konusunu bir adım daha ileri götürmek istiyor.
Subaru, günümüze kadar en güvenli markalar listesinde üstsıralara oynamıştı. Geliştirdiği teknolojiler ile ön plana çıkan marka, yenibir teknoloji ile güvenlik konusunda daha ileri gitmek istiyor. Marka Japonya
'dasatışa sunduğu modellerini Gelişmiş Otomatik Çarpışma Bildirim sistemi D-CallNet ile donatacağını açıkladı. Bu sayede Subaru, otomobil üreticileri ve servissağlayıcılarının oluşturduğu kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Acil Tıbbi Helikopter
Ağı'na (HEM-Net) da katılmış olacak. Subaru'nun da katılımıylaJaponya genelinde trafik kazası mağdurlarının hayatta kalma oranındakiiyileşmelere katkıda bulunan Acil Tıbbi Helikopter Ağı'nda yer alan şirketsayısı 9'a yükselecek.
Otomatik veri analizi takibi Araç
bağlantı teknolojisini kullanan gelişmiş bir otomatikçarpışma bildirim sistemi olan D-Call Net, Japonya'da yaklaşık 2,8 milyon kazavakası verisi kullanan bir algoritmaya sahip. Bu algoritmaya dayanarak D-Call Net,bir trafik kazası meydana geldiğinde otomatik bir veri analizi yapıp kazadaölümcül ve ağır yaralanma olasılığını tahmin ediyor. Bu verilerin işlenmesininhemen ardından sistem hava veya kara ambulansı gönderme kararı alıyor. Trafikkazalarından kurtarılan yaşam sayısını artırmak amacıyla işleyen bu sistemJaponya'daki yaklaşık 730 itfaiyenin yanı sıra, 46 hava ambulansına ve 37ilçede yer alan 54 hastaneye kaza ile ilgili bilgileri iletiyor.
Ölümleri azalatacak
Süregelen araştırmalar, D-Call Net®'in trafik kazasımağdurlarının bir sağlık uzmanı ile ilk temaslarını sağlamadaki süreleriazaltabileceğini gösteriyor. Bu sayede sağlık uzmanı ile kazazedenin ilk temasıyaklaşık 17 dakika içerisinde sağlanıyor. Diğer bulgular, sistemin Japonyayollarındaki tüm araçlarda bulunması durumunda, karayolu trafik ölümlerinin heryıl 282 kişi azaltılabileceğini gösteriyor.
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Japonya, Subaru, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com