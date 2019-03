Subaru Xv ve Forester Yeni Motoruyla Cenevre'de

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA.COM - Subaru Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Subaru XV e-BOXER ve Yeni Forester e-BOXER'ı tanıttı.Subaru Cenevre'de iki yeni modelin prömiyerinigerçekleştirdi. Subaru XV e-BOXER ve Yeni Forester e-BOXER'ıa ek olarak Subaru,yeni motor seçeneğine kavuşan Levorg'u ve yeni konsept otomobili VIZIVADRENALINE'i de fuarda tanıttı.Subaru XV ve Yeni Forester modellerinde kullanılan e-BOXER,Subaru'nun yeni nesil güç ünitesi olma özelliğine sahip. e-BOXER sistemielektrikli güç ünitesini Subaru'nun iki ana özelliği olan BOXER motor veSimetrik Sürekli Dört Çeker teknolojileriyle birleştiriyor. Subaru'nun e-BOXERsistemine sahip modellerinde kullanılan Lineartronic şanzıman, yüksekperformanslı Lithium ion batarya, DC/ DC Dönüştürücü ve "Electric MotorInverter" ile çalışabilmesi için yeniden tasarlandı.Yeni Forester e-BOXER1997'deki ilk lansmanından bu yana Forester, müşterilerinesunduğu yüksek güvenlik özellikleri sayesinde popüler bir seçim olmaya devamediyor. Beşinci nesliyle yollara çıkan Yeni Forester, Subaru tarafındangeliştirilen Subaru Global Platform üzerine inşa edilen en yeni model. SubaruGlobal Platform sayesinde Yeni Forester, üstün yol tutuş, gelişmiş kaza önlemeperformansı, daha tepkili direksiyon, daha düşük titreşim ve daha yüksek sürüşkonforu sunuyor.Uyumlu elektrikli motorYeni Forester'da Subaru'nun markaya özgü Sürekli SimetrikDört Çeker Sistemi ile e-BOXER motor bir arada sunuluyor. Kullanılan elektriklimotor ile uyum sağlaması için yeniden tasarlanan Lineartronic şanzımansayesinde Yeni Forester e-BOXER vites geçişlerini sürücüsüne hissettirmiyor vedaha lineer bir hızlanma sunuyor.İçten yanmalı motorda varForester e-BOXER'ın kalbini oluşturan direkt enjeksiyonlu,2.0 litre BOXER motorda kullanılan parçaların %80'i yeniden tasarlandı.Elektrik motoruna da eşlik eden Lineartronic şanzıman da e-BOXER motor içinözel tasarlandı. Yeni tasarlanan şanzıman sayesinde Forester, e-BOXER motoruntüm artılarını sürücüsüne eksiksiz sunuyor. e-BOXER motor seçeneğine sahipSubaru Forester kullanıcısına 3 farklı sürüş modu sunuyor: Benzinli Motorsürüşü, EV sürüş ve Motor Asist sürüşü.EV moduEV modunda otomobilde yer alan elektrik motoru devreyegiriyor. Bu sürüş modunda sessiz ve sıfır emisyonlu bir sürüş mümkün oluyor. Araç ve batarya durumuna göre EV modunda elektrik motoruyla 1.6 kilometreyekadar sürüş sağlanabiliyor. Elektrik motoru otomobili 40 km/s hıza kadarulaştırabiliyor. Orta hızlardaki sürüşlerde hem elektrikli motor hem de içtenyanmalı motor bir arada çalışıyor. Bu sayede daha tepkili bir hızlanma ve dahadüşük yakıt tüketimi mümkün oluyor. Yüksek hızlarda ise içten yanmalı motoraracın yol almasını ve bataryanın şarj olmasını sağlıyor. e-BOXER'ın düşükyakıt tüketimi özellikle şehir içi dur-kalk trafiğinde öne çıkıyor. Sürücününsürüş tarzına bağlı olarak, 2.0 litre benzinli versiyona kıyasla% 11 daha düşükyakıt tüketimi mümkün oluyor.Akıllı sürüş moduYeni Forester e-BOXER'da standart olarak sunulan SubaruAkıllı Sürüş (SI-DRIVE), sürücünün "Akıllı" ve "Spor"modları arasında seçim yapmasına olanak sağlıyor. Seçilen moda göre SI-DRIVE,sürüş stili, yol koşulları veya sürüş şartlarındaki anlık değişimlere bağlıolarak aktarma organlarının tepkilerini ayarlıyor. Çok hızlı bir şekilde gaztepkilerini ve şanzıman oranlarını ayarlayan sistem böylece sürücünün her daimen iyi performansı elde etmesini sağlıyor.Daha geniş yaşam alanıYeni Forester yüksek kaliteli bir iç mekan, geniş yolcukabini ve geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Akıllıca yerleştirilen batarya vekullanışlı gözler sayesinde Yeni Forester e-BOXER diğer versiyonlardan bagajhacmi konusunda geride kalmıyor. Yeni Forester'ın toplam genişliğinin 20 mmartması sayesinde daha geniş yaşam alanı elde edilmiş. Dingil mesafesinin 30 mmuzatılması ve yenilenen arka koltuk tasarımı sayesinde arkada oturan yolcularabir önceki modele göre 33 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor.Subaru XV e-BOXER2017'de yollara çıkan Yeni Subaru XV'ye gelen yoğun talepXV'nin geçen yıl Avrupa 'da en çok satan Subaru modeli olmasını sağladı.Subaru Global Platform üzerinden geliştirilen ilk model olanSubaru XV bu platform sayesinde yüksek çarpışma güvenliğinin yanı sıra sürücüyedaha çok yol tutuş ve sürüş konforu sunuyor. Subaru Global Platform sayesindeyeni modellerdeki gövde burulma direnci yüzde 70 ile yüzde 100 arasındaiyileşiyor. Yeni platform gövde salınımını da yüzde 50 oranında azaltıyor. Yeniplatform sayesinde güvenlik ve sağlamlık anlamında yaşanan gelişmeler konforuve performansı da etkiliyor.Yeni motor seçeneğiSubaru XV'de halihazırda sunulmakta olan 1.6 litre benzinlimotor seçeneği devam ederken, 2.0 litre motor e-BOXER olarak sunulacak. Dahaönce satışta olan 2.0 litre BOXER motorda kullanılan parçaların %80'ielektrikli motor ile uyumlu çalışması için yeniden tasarlandı. Lineartronicşanzıman ise elektrik motoruna da eşlik edebilmesi için özel tasarlandı. Yenitasarlanan şanzıman sayesinde XV e-BOXER'ın direksiyonuna geçen sürücülere-BOXER motorun tüm artılarını deneyimleyebiliyor. Subaru XV e-BOXER kullanıcısına3 farklı sürüş modu sunuyor: Benzinli Motor sürüşü, EV sürüş ve Motor Asistsürüşü.EV modunda XV e-BOXER'da yer alan elektrik motoru devreyegiriyor. Bu sürüş modunda sessiz ve sıfır emisyonlu bir sürüş mümkün oluyor.Araç ve batarya durumuna göre EV modunda XV e-BOXER içten yanmalı motor devreyegirmeden 1.6 kilometreye kadar elektrik motoruyla sürüş sağlayabiliyor.Elektrik motoru tek başına devredeyken XV e-BOXER'ı 40 km/s hıza kadarulaştırabiliyor.Daha düşük yakıt tüketimiOrta hızlardaki sürüşlerde XV'nin hem elektrikli motoru hemde içten yanmalı motoru bir arada çalışıyor. Bu sayede XV e-BOXER kullanıcısınadaha tepkili bir hızlanma ve daha düşük yakıt tüketimi sunuyor. Yüksek hızlardaise içten yanmalı motor aracın yol almasının yanı sıra bataryanın şarj olmasınıda sağlıyor. Subaru XV e-BOXER'ın düşük yakıt tüketimi özellikle şehir içidur-kalk trafiğinde öne çıkıyor. XV e-BOXER sürücünün sürüş tarzına bağlıolarak, XV'nin 2.0 litre benzinli versiyonuna kıyasla % 11 daha düşük yakıttüketimi sağlıyor.Yerleşim nasıl?Uzunlamasına yerleştirilen elektrikli motor ve bataryaSubaru XV e-BOXER'a önemli artılar sağlıyor. Elektrikli motor aracın ağırlıkmerkezinin yakınına yerleştirilirken, batarya ve diğer bileşenler arka aksınüzerinde yer alıyor. Elektrikli motor, batarya ve diğer bileşenlerin bu konumusayesinde XV e-BOXER daha düşük ağırlık merkezine ve dengeli ağırlık dağılımınasahip.Simetrik dört tekerlekten çekiş sistemiSubaru XV e-BOXER, Subaru'nun markaya özgü Simetrik SürekliDört Çeker Sistemi, Aktif Tork Yönlendirme ve gelişmiş X-Mode sistemi iledonatılıyor. Bunlara ek olarak 220 mm'lik yerden yüksekliği sayesinde gerçekbir SUV yeteneğine de sahip. Yeni Subaru XV e-BOXER ile birlikte yepyeni birrenk seçeneği olan Lagoon Blue Pearl de renk seçenekleri arasında olacak.2019 LevorgLevorg, benzersiz tasarımını güvenli bir aile otomobilipratikliği ile harmanlamaya devam ediyor. Levorg'ta kullanılmaya başlayan yenimotor seçeneği sayesinde otomobil yeni bir motor kaputuna kavuştu. Levorg'takullanılmaya başlayan yeni 2.0 litre atmosferik BOXER motor seçeneği SürekliSimetrik Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic şanzıman ile gücünü yere aktarıyor.Bu birliktelik sayesinde Levorg hem şehir içinde hem de uzun yolculuklardakonfor ve kaliteyi sunuyor. Elden geçirilen süspansiyon sistemi ve direksiyonsayesinde Levorg, daha iyi sürüş konforu ve sürüş dinamiği sunuyor. 