Şubat Ayı İhracat Rakamları

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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şubat ayında 190 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.Memişoğlu, şubat ayı ihracat rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, yılın ilk iki ayındaki serbest bölge ihracatları ve antrepo verilerini de kapsayan genel ticaret sistemine göre ihracatın yüzde 5 yükselişle 28,2 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirtti.Ocak-Şubat dönemi baz alındığında, ülke ihracatının yüzde 4,7 artışla 26,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Kocasert, şunları ifada etti:"Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren ticaret savaşları, korumacılık politikaları ve riskler göz önüne alındığında, ihracat artışımızın devam etmesi ihracat potansiyelimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Parite etkisinin ihracatımızı önemli ölçüde etkilediğini görüyoruz. DENİB üyelerince ilimizden şubat ayında 190 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Ülkemiz ihracatının yaklaşık yarısı, birliğimiz ihracatının da neredeyse yüzde 65'i Avrupa Birliği'ne yapılıyor. AB ve ABD ihracat pazarlarımız arasında önemli bir konuma sahip. Özellikle, bu bölgelerdeki büyüme beklentileri ve ithalat talepleri ile ihracat performansımız arasında yakın bir ilişki bulunuyor. Söz konusu pazarlarda süregelen risklerin, rekabetçiliğimizin yüksek olduğu sektörlerde ve ürün gruplarında aslında önemli birer fırsat olarak karşımıza çıktığını ifade edebiliriz."