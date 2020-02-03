Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Meclis Toplantısına Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda Gerçekleştirilen Şubat Ayı Meclis Toplantısı bir önceki aya ait karar özetlerinin okunup oylanması ile başladı. Gündem maddeleri arasında yer alan İtfaiye alımı veBelediyemizin de ortak olduğu "Huzur Köy" projesiiçinBelediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'ya Yetki verilmesi husus Gündemin son maddesi olan İmar Tadilat talepleri, İmar Tadilat taleplerinin komisyona havalesi hususu görüşülerek oylandı. toplantının ardından Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, " İdlib'te askerlerimize yönelik saldırıda şehit olan dört kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kulandı.