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Şubat ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Şubat ayı Meclis Toplantısının birinci Bileşimi Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

03.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:23Şubat ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Şubat ayı Meclis Toplantısının birinci Bileşimi Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Toplantısına Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantı, bir önceki aya ait karar özetlerinin okunup oylanması ile başladı. Gündem maddeleri arasında yer alan itfaiye alımı ve belediyenin de ortak olduğu 'Huzur Köy' projesi için Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya yetki verilmesi husus gündemin son maddesi olan imar tadilat talepleri, imar tadilat taleplerinin komisyona havalesi hususu görüşülerek oylandı. Toplantının ardından Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, "İdlib'te askerlerimize yönelik saldırıda şehit olan 4 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kulandı. - KIRIKKALE

meclis başkanvekili, Kırıkkale, Yaşam

Kaynak: İHA

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