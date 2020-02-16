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Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı

Türkiye'nin en önemli tatil şehri Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne gideren güneşin ve denizin tadını çıkardı.

16.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:01

'da termometreler bugün 21 dereceyi gösterdi. Şubat ayının ortasında güzel havayı fırsat bilenler de soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 17 DERECE

Yurdun çeşitli bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya'da adeta bahar havası yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı hafta sonunda 21 dereceye kadar çıkarken, deniz suyu sıcaklığı 17 derece, nem oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü.

DENİZE GİREN DE OLDU GÜNEŞLENEN DE

Hafta sonunda güzel havayı fırsat bilenlerse soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kış ayında yakıcı güneşin etkisiyle montlarını çıkartan yerli ve yabancı tatilciler, sahilde güneşlendi, denize girip suyun tadını çıkardı. Sahili dolduran vatandaşlardan bazıları da yürüyüş ve piknik yapmayı tercih etti.

Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA


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