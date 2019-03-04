Şubat Ayında 93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kaynak: DHA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarıyla, aralarında DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Ümit İlter'in de bulunduğu 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çataklı, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Şubat ayında kırsal alanda 11'i büyük, 38'i orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 893 kırsal operasyon, şehirlerde ise 2 bin 8 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Ümit İlter ile gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek'in de bulunduğu 93 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56'sı PKK/KCK, 22'si DEAŞ, 15'i aşırı sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca, terör örgütlerine yardım- yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 bin 24 şüpheli gözaltına alınmış, 973 kişi tutuklanmıştır. Yapılan bu operasyonlarda, 171 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 36'sı ağır ve uzun namlulu 129 silah, 48 adet mayın ve el yapımı patlayıcı, 52 adet el bombası, 610 kilogram patlayıcı madde ve 33 bin 970 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."'1 TON 422 KİLO EROİN, 10 TON ESRAR, 846 KİLO KOKAİN'Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili bilgiler de veren Bakan Yardımcısı Çataklı, 9 bin 845 operasyonda 14 bin 842 kişinin gözaltına alındığını ve 1982 kişi tutuklandığını belirterek, şunları kaydetti:"Bu operasyonlarda 1 ton 422 kilogram eroin, 10 ton 202 kilogram esrar, 846 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Ele geçirilen esrar miktarı geçen aya göre yüzde 180, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artmıştır. Kokain ise geçen aya göre yüzde 1007, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 bin 918 artmıştır. Bu ay yakalanan kokain miktarı 2018 yılı toplamının yüzde 73'üne ulaşmıştır. Ayrıca operasyonlarda 20 kilogram afyon sakızı, 84 kilogram metamfetamin, 19.1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 53 bin 9 adet sentetik ecza, 716 bin 45 adet captagon, 555 bin 387 adet ecstasy ve 1687 kök kenevir ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 1623 operasyonda ise 2 bin 603 kişi gözaltına alınmış, 33 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda da 544 bin 600 paket kaçak sigara, 231 bin 866 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir."'HIRSIZLIK OLAYLARI YÜZDE 21,4 AZALDI'2018 ve 2019 yıllarının ilk 2 ayını asayiş olaylara bakımından değerlendiren Bakan Yardımcısı Çataklı, şu bilgileri verdi:"Mal varlığına karşı işlenen suçlardan; oto hırsızlığı olayları yüzde 42,8 azalışla 2 bin 402'den 1374'e, otodan hırsızlık yüzde 36,2 azalışla 10 bin 793'ten 6 bin 886'ya, kapkaç olayları yüzde 26,3 azalışla 845'ten 623'e, dolandırıcılık olayları yüzde 10,2 azalışla 6 bin 334'ten 5 bin 686'ya düşmüştür. Evden hırsızlık olayları; Ankara'da yüzde 65,6 azalışla 1288'den 443'e, İzmir'de yüzde 42,5 azalışla 910'dan 523'e, İstanbul'da yüzde 34 azalışla 4 bin 75'ten 2 bin 690'a, ülke genelinde ise yüzde 21,4 azalışla 14 bin 464'ten 11 bin 527'ye düşmüştür."'ŞUBAT AYINDA 106 KAZADA 121 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ'Şubat ayında ülke genelinde yapılan güven ve huzur uygulaması ile ilgili ise Çataklı, "1 milyon 84 bin 776 şahıs kontrol edilmiş, 8 bin 960 aranan şahıs yakalanmış, 31'i çocuk, 39 kayıp şahıs bulunmuş, 3 bin 26 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır. Ayrıca 179 bin 180 araç kontrol edilmiş, 1187 araç trafikten men edilmiştir" dedi.Çataklı, düzensiz göçle mücadelede kapsamında ise 1428'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 731 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 551 organizatörün gözaltına alındığını ifade ederek, ülkesine dönen Suriyeli sayısının da 314 bin 590'a ulaştığını söyledi.Konuşmasının sonunda trafik kazalarına değinen İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında meydana gelen 106 ölümlü trafik kazasında 121 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 15 yaralamalı trafik kazasında ise 16 bin 111 kişinin yaralandığını kaydetti.Görüntü Dökümü:-Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklaması-DetayHaber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,