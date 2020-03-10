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Şubat ayında magazin dünyasında en çok konuşulan isimler açıklandı

Medya Takip Merkezi(MTM), Şubat ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerini açıkladı.

10.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:05
Şubat ayında magazin dünyasında en çok konuşulan isimler açıklandı
Medya Takip Merkezi(MTM), Şubat ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerini açıkladı.

Medya Takip Merkezi(MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için her ay düzenli olarak hazırladığı raporun detaylarını açıkladı.  Magazin ve sanat dünyası birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Şubat ayını geride bıraktı. Yapılan medya araştırmasına göre; Şubat ayının en popüler ismi Acun Ilıcalı oldu. Listede Ilıcalı'yı sürpriz aşkları ile medyanın ilgi odağı haline gelen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti takip etti. Magazin camiasından birçok ismin aşk haberleri ile medyaya yansıması da ilgi çekti.

Acun Ilıcalı, 7 bin 3 haber ile Şubat ayında da en çok konuşulan ünlü isim oldu. Aşk hayatları ile medyada büyük merak uyandıran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Şubat ayının en popüler isimlerinden oldu. Cem Yılmaz ay boyunca 6 bin 977 habere yansırken, Serenay Sarıkaya ise 5 bin 417 haberde adından bahsettirdi.  Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra, Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğine 'Konduramadım' açıklamasında bulunan Defne Samyeli, büyük bir sessizliğe bürünmüştü. Defne Samyeli, medyada 3 bin 907 haberde yer aldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Serenay Sarıkaya, Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Magazin
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