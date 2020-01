Şubat Ayını İş Sanat konserleri ısıtacak

İş Sanat'ın Şubat ayı Dee Dee Bridgewater'ın kızı, soul müziğin kraliçesi China Moses ile başlıyor.

Cazcı Dee Dee Bridgewater'ın kızı China Moses 5 Şubat'ta İş Sanat'ta

2002 yılında caz dünyasının güçlü kadın vokali Dee Dee Bridgewater'ın konuk olduğu İş Sanat, 18 yıl aradan sonra bu sefer kızı China Moses'ı sahnesinde ağırlıyor. İlk teklisi "Time"ı çıkardığında henüz 16 yaşında olan China Moses, yorumladığı efsanevi caz ve blues şarkıları ile dikkatleri üzerine topladı. 2012 yılında raflarda yerini alan "Crazy Blues" The Times gazetesi tarafından o yılın en iyi 100 albümü arasında gösterildi. Moses, heyecanla beklediği İstanbul konserine dair duygularını şöyle ifade ediyor: "İstanbul, dünyada en sevdiğim şehirlerin başında geliyor. Burası dünyanın kesişim noktasında olan bir şehir. Seyircisinin pozitif enerjisi adeta bir sihir gibi sanatçıyı etkisi altına alıyor. Samimi atmosferiyle sizi evinizde hissettiriyor. Bu sebeple yeni albümümden şarkıları ilk kez İstanbullu izleyicilere söylemek benim için harika bir deneyim olacak." China Moses, 5 Şubat Çarşamba akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda dinleyicileriyle buluşacak.

Aşkın şiir halini en iyi onlar anlatıyor

Bir İş Sanat klasiği haline gelen şiir dinletilerinde bu ay "aşk" var. Şiir tutkunlarına romantik bir gece vadeden "Aşk Şiirlerinden Seçmeler" başlıklı dinletiyi Atilla Birkiye hazırladı, Mehmet Birkiye sahneye uyarladı. Müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın'ın yaptığı dinletide, modern şiirimizin ustaları Ahmed Hâşim, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Oktay Rıfat, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, İlhan Berk, Sabahattin Kudret Aksal, Necati Cumalı, Özdemir Asaf, Attilâ İlhan, Arif Damar, Can Yücel, Ümit Yaşar Oğuzcan, Turgut Uyar, Edip Cansever ve Cemal Süreya'dan seçilen şiirler yer alıyor. Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin ve Hakan Gerçek'in seslendireceği dizeler, 10 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda.

Tindersticks'in Türkiye'deki durağı İş Sanat

Tindersticks, son albümleri "No Treasure But Hope"un dünya turnesi kapsamında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Huzurlu ve dingin sesiyle dinleyicisini duygusal bir yolculuğa çıkaran grubun vokalisti Stuart A. Staples'ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren İngiliz grup 15 Şubat Cumartesi akşamı İş Kuleleri Salonu'nda. Şarkı sözlerini şiirsel bir dille aktaran Tindersticks, Fransız yönetmen Claire Denis'in "Trouble Every Day" (2001) ve "Nénette Et Boni"(1997) filmlerine yaptıkları müziklerle sinema dünyasına da damgasını vurmuştu. Geçen yılın çok konuşulan yapımlarından biri olan, ödüllü "High Life"ın soundtrack'ini de besteleyen Tindersticks'in konserini kaçırmayın!

Europa Galante ve mezzo soprano Vivica Genaux'dan barok ezgiler

Barok ve klasik repertuvarlarında on yedinci ve on sekizinci yüzyılın İtalyan bestecileri üzerinde uzmanlaşan Europa Galante, dünya çapında verdiği konserlerle dinleyicileri kendine hayran bırakıyor. Orkestra şefi Fabio Biondi'nin kurduğu topluluk, barok ve erken klasik dönemin şarkı söyleme stili bel canto'nun en önemli temsilcilerinden biri olan mezzo soprano Vivica Genaux ile birlikte sahnede olacak. Tamamı Antonio Vivaldi'nin eserlerinden oluşan bir repertuvarla Europa Galante ve Vivica Genaux 17 Şubat Pazartesi akşamı, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda dinleyicilerinin karşısında olacak.

Konserde yer alacak eserler:

d Vivaldi Sinfonia dell' Opera Ercole sul Termodonte RV710

d Vivaldi Aria Alma oppressa ( La fida ninfa, Verona 1732)

d Vivaldi Aria Agitata da due venti (Adelaida Verona - Carnival 1735)

d Vivaldi Stabat Mater

d Vivaldi Four Seasons

Olga Pericet Flamenko Dans Topluluğu ile İstanbul'da İş Sanat'ta

Olga Pericet Flamenko Dans Topluluğu, 2019 yazında Sadler's Wells'in Flamenko Festivali serisi kapsamında sergiledikleri La Espina ile İş Sanat'a geliyor. Flamenko dansına getirdiği yenilikçi tavrıyla dikkat çeken Olga Pericet, 2018 yılında İspanya'nın en prestijli dans ödülü Premio Nacional de Danza ödülünü kazandı. 2011 yılında ilk solo çalışmasını yapan Pericet'in bu yenilikçi tarzı flamenko otoriteleri tarafından destekleniyor. Düşünsel ve estetik açıdan Pina Bausch'u hatırlatan Olga Pericet ve topluluğu, "çiçek olmayı isteyen diken veya dansçı olmayı düşleyen bir çiçek La Espina'nın hikâyesini, 20 Şubat Perşembe akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda izleyicisiyle buluşturacak.

Beethoven ve Shakespeare'li bir çocuk oyunu: Fırtına

Klasik müzik ve tiyatroyu buluşturan çocuk oyunu Fırtına, İş Kuleleri Salonu'nda çocuklarla buluşmaya devam ediyor. İlk bölümde klasik müzik çocuklara eğlenceli bir şekilde "Geveze Piyanist" Emir Gamsız ve Ceyda Düvenci tarafından anlatılırken, ikinci bölümde ise yönetmeliğini Ege Maltepe'nin yaptığı William Shakespeare'in Fırtına adlı oyunu, Spolin-İst Öykü Tiyatrosu'nun oyuncuları tarafından sergileniyor. Ludwig van Beethoven'ın, William Shakespeare'in aynı adlı oyunundan etkilenerek bestelediği "Fırtına Sonatı" ise piyanist Emir Gamsız tarafından yorumlanıyor. 23 Şubat Pazar günü 15.00'te başlayacak olan etkinliği takviminize not almayı unutmayın.

Şubat ayının Parlayan Yıldızları İlke Işı Tuncer ve Ferhat Güneri

Parlayan Yıldızlar serisi, Şubat ayında İlke Işı Tuncer (keman) ve Ebubekir Ferhat Güneri (çello) ile devam ediyor.

2005 yılında Ankara'da doğan İlke Işı Tuncer, müziğe 5 yaşında Türkiye Polifonik Korolar Derneği Minikler Korosu'nda başladı. 2011'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bale ve Müzik İlköğretim Okulu keman bölümüne kabul edildi. Orta öğretimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'na devam eden Tuncer, 2017 yılında Prag'da gerçekleşen Josef Micka keman yarışmasında ödül aldı. Tuncer, 2019'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da Vivaldi'nin Yaz konçertosunu seslendirerek İdil Biret ile aynı sahneyi paylaştı.

Ebubekir Ferhat Güneri 1999 yılında Ankara'da doğdu. Çello eğitimine Prof. Ümit İşgörür ile başladı. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Doç. C. Can Elbi'nin öğrencisi oldu. 2015 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'na kabul edilen Güneri, 2018 yılına kadar bu orkestranın çello grup şefliğini yaptı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı sınavını kazanarak, Doç. İzzet Nazlıaka'nın sınıfına kabul edildi. İzmir, Ankara ve İstanbul'da birçok solo, oda müziği, orkestra ve eşlikli konserler verdi.