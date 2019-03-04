Şubat Ayının Mvp'si Mike James

AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James, İtalya temsilcisinin 4 maçın tamamını kazandığı şubat ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.
Şubat ayında maç başına 18,8 sayı, 4,5 asist, 3,8 ribauntla oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu James, ortalama 21,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.
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Kaynak: AA