Şubatta 107 bin ton su ürünü ve hayvansal gıda ihraç edildi
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Türkiye'nin şubat ayında ihraç ettiği 107 bin 177 ton su ürünü ve hayvansal gıdadan 210 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını bildirdi.
26.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:17
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Türkiye 'nin şubat ayında ihraç ettiği 107 bin 177 ton su ürünü ve hayvansal gıdadan 210 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com