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Şubatta en fazla reel getiri külçe altında old

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, şubatta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

09.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:35
Şubatta en fazla reel getiri külçe altında old
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, şubatta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi
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