Şubatta gelen turist sayısı yüzde 3.76 arttı
Türkiye'de koronavirüs vakası görülmeden önceki son ayda ülkeye gelen turist sayısı geçen yıl şubata görü yüzde 3.76 artarak 1 milyon 733 bine yükseldi.
23.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:48
Türkiye 'de koronavirüs vakası görülmeden önceki son ayda ülkeye gelen turist sayısı geçen yıl şubata görü yüzde 3.76 artarak 1 milyon 733 bine yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com