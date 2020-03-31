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Şubeye gelen banka müşteri yarı oranda azaldı

Online platforma taşınan CEO Club toplantılarının konuğu olan Garanti BBVA CEO'su Recep Baştuğ yaptığı açıklamada "Şubeye gelen müşterimiz bu dönemde yüzde 50 oranında azaldı.

31.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:01
Şubeye gelen banka müşteri yarı oranda azaldı
Online platforma taşınan CEO Club toplantılarının konuğu olan Garanti BBVA CEO'su Recep Baştuğ yaptığı açıklamada "Şubeye gelen müşterimiz bu dönemde yüzde 50 oranında azaldı. Dijitalde ise aynı oranda arttı. QR kod ile ATM'de para çekimleri arttı" dedi.

Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen CEO Club toplantıları online platforma taşındı. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken iş yapış şekilleri de değişiyor. Garanti BBVA CEO'su Recep Baştuğ'un dijital bankacılık ve yeni döneme ayak uydurmak için attıkları adımları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler moderasyonunda anlattı.

"Şubeye gelen müşterimiz bu dönemde yüzde 50 oranında azaldı, dijitalde arttı"

Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Recep Baştuğ, "Dijital kanlara 25 yıldır yatırım yapıyoruz. Dijitalleşmenin önemini bu dönem de gördük. Şubeye gelen müşterimiz bu dönemde yüzde 50 oranında azaldı. Dijitalde ise aynı oranda arttı. QR kod ile ATM'de para çekimleri arttı. Teknolojik alt yapımız zaten mevcuttu. İspanya bizi sürekli bilgilendirildi. İspanya aldığı önlemleri bize düzenli olarak bildirdi. Bize hep 15 gün geriden geldiğimizi söylediler. İspanya sayesinde diğer bankalardan önce tedbirler aldık. Risk grubunda olan çalışanlarımızı eve gönderdik. İzin kullanımını kolaylaştırdık. Genel müdürlükte çalışan oranımız yüzde 10. Genel olarak yüzde 30 ofiste yüzde 70 oranında ise evde çalışılarak hizmet veriyoruz. Hizmet anlayışımızda değişen birşey yok. Sunduğumuz hizmetlerde bir aksama yok. Bankacılık sektörü iyi bir sınav veriyor. İhtiyacın şeklini müşterinin mali durumu belirliyor. Alınan ekonomik kararları destekliyoruz. Bu dönemi şeffaf atlatmamız lazım" dedi.

"Nisan ayında ciddi nakit akışı problemi olacak"

Nisan ayına dikkat çeken Baştuğ, "Nisan ayında ciddi nakit akışı problemi olacak. Kimse endişe etmesin, bankaların buna yetecek gücü var. Yeni dönemde likidite amaçlı yüksek kredi talebi olacak. Firmalar finansmana ihtiyaç duyacak. Kurumsal firmaların likiditeye kolay ulaşacaklarını düşünüyorum. Nisan ayında herkesin likit kalması için kredi talebinde bulunacağını düşünüyorum. Bankalar yeterli likiditeye sahip, panik yapmaya gerek yok. Yükün altına herkes girecek. Biz firmaları destekleyeceğiz, firmalar ise herkesi destekleyecek" açıklamasında bulundu.

"Bu dönemde Türkiye'de dolar en fazla talep gören araç oldu"

Kredi taleplerine değinen Baştuğ, "Bireysel kredi talebi tarafında yüzde 50 oranında azalma var. Kredi kartı harcamalarında ise yüzde 30 oranında azalma var. Bu dönemde Türkiye'de dolar en fazla talep gören araç oldu. Dolar dünyada da en fazla talep gören araç oldu. Güvenli liman olarak görülüyor. Türk bankacılığının bu tür sınavları başarılı atlattığını biliyoruz. Gene aynısı olacak. Bu süreci çok iyi yönetecek" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de bankacılık dijitalde başlasa da ıslak imza için şubeye gelinmesi gerekiyor"

Çalışanlarının her türlü hizmeti tablet üzerinden yapabildiğini aktaran Baştuğ, "Dijital dönem önceden başlamıştı ancak bu dönem dijitalleşmeyi hızlandıracak. Uzaktan yapılan işlemler güven açısından test ediliyor. Dünyada bankacılık dijitalde başlıyor ve dijitalde devam ediyor. Türkiye'de bankacılık dijitalde başlasa da ıslak imza için şubeye gelinmesi gerekiyor. Bu konuda dünyada olduğu gibi alt yapımız var ancak regülasyon ıslak imzayı gerektiriyor. Bu dönem dijitalleşmenin herkes tarafından kabul edildiği dönem olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, CEO, Ekonomi
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