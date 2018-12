Şubeye Gitmeden Yapı Kredi Müşterisi Olma Dönemi

11 Aralık 2018 Salı 13:19



Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Görüntülü İşlem Asistanı hizmetleri sayesinde banka müşterisi olmanın kolaylaştığını belirterek, "Artık şubeye gitmeden, Yapı Kredi uygulamasını indirerek uzaktan banka müşterisi olabiliyorsunuz. Bulunduğunuz lokasyondan bağımsız olarak hesap açabiliyorsunuz." dedi.Doğan, Yapı Kredi'nin hizmete sunduğu Görüntülü İşlem Asistanı ve WhatsApp'tan mavi tikli bankacılık hizmeti hakkında bir basın toplantısı düzenledi.Burada, Türkiye'nin dijital bankası mottosuyla hizmet veren Yapı Kredi'nin, sektöre devrim niteliğinde ilkler kazandırarak müşterilerin hayatını kolaylaştırdığını anlatan Doğan, devreye aldıkları iki yeni hizmetin müşterilere zaman kazandıracağını söyledi.Doğan, "Artık şubeye gitmeden, Yapı Kredi uygulamasını indirerek uzaktan banka müşterisi olabiliyorsunuz. Bulunduğunuz lokasyondan bağımsız olarak hesap açabiliyorsunuz." bilgilerini verdi.Mevcut durumda şubeden hesap açılışı için Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi, hesap cüzdanı, kimlik kartının doğrulanması ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)Beyannamesi'nin imzalanması gerektiğini hatırlatan Doğan, şunları söyledi:"Son dönemde, 1,5 ay önce ülkemizde yasal düzenlemede bir değişiklik oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevduat yönetmeliğini değiştirdi. Bu değişimle birlikte artık Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve hesap cüzdanı dijital platforma taşınmış oldu.Biz bu geliştirmeye aslında çok daha önceden başlamıştık, yaklaşık bir yıl önce. Müşterinin görüntülü olarak kimlik doğrulamasının yapılması konusu… Bunu BDDK'nın son düzenlemesiyle birleştirdiğimizde aslında neredeyse tüm süreci dijitale taşıdığımız yeni bir servisi hayata geçirmiş olduk. Aslında bu Avrupa'da pek çok ülkede kullanılan bir yöntem. Ülkemizde yasal düzenlemelerin getirdiği net olmayan durumlar nedeniyle beklemedeydi. Yapı Kredi olarak sektörümüze öncülük ettik bu anlamda.""World Nakit Sanal' kartı sunuyoruz"Doğan, bu yeni hizmetten yararlanmak için öncelikle Yapı Kredi Mobil'in, iOS işletim sistemine sahip telefonlara indirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:"Yapı Kredi Mobil üzerinden başvuru formunun doldurulması sonrasında, kullanıcılar telefonlarından diledikleri zaman 'Görüntülü İşlem Asistanlarımızla' yüz yüze görüşme başlatabiliyor. Görüşme ile kimlik doğrulamasının yapılmasının ardından müşteri beyan formu, hızlı bir şekilde kurye yoluyla kullanıcılara ulaştırılıyor. Formun ıslak imza ile imzalanması neticesinde tüm süreç tamamlanıyor. Kısacası Yapı Kredi Mobil, hemen kullanılmaya başlanabiliyor. Bunun yanı sıra müşterilerimize anında işlem yapabilecekleri yeni ön ödemeli kartımız 'World Nakit Sanal' kartı sunuyoruz.Müşterilerimiz bu kartlarına para yükleyerek internetten alışveriş, fatura ödeme, GSM TL/paket yükleme gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ayrıca lansmana özel World Nakit Sanal kartla yapılan internet alışverişlerine indirim de sunuyoruz. Şubeye gitmeden yeni hesap açma deneyimi çok yakında Android işletim sistemli cihazlarda da hayata geçecek."WhatsApp'tan bankacılık hizmetiYakup Doğan, Türkiye'de WhatsApp onaylı kurumsal Yapı Kredi hesabı üzerinden müşterilerine hizmet sunan ilk banka olduklarını dile getirerek, "Kurumsal WhatsApp hesabımızla vermeye başladığımız hizmetle bankamızdan bilgi almak isteyen müşterilerimiz ya da müşterimiz olmayanlar, taleplerini mobil cihazlarından diledikleri zaman bize mesaj olarak atabilecek. İhtiyaçlarına çok kısa süreler içerisinde cevap alabilecekler." diye konuştu.İhtiyaçlarına göre yapay zeka tabanlı chatbot ile veya müşteri temsilcileriyle de görüşebilen müşterilerin Yapı Kredi WhatsApp servisinden hızlı hizmet alabilmeleri için 08502220444 nolu hattı telefonlarına kaydetmelerinin yeterli olduğunu aktaran Doğan, "Yapı Kredi WhatsApp servisinde müşterilerimiz hizmetlerimize sadece bir mavi tik uzaklıkta" ifadelerini kullandı.Tüketicilerin WhatsApp üzerinden sorularını botların ve müşteri temsilcilerinin cevapladığını aktaran Doğan, "Bot Terbiyecisi" diye isimlendirilen personelin öğrenebilir teknolojiyle geliştirilen botlara düzenli olarak güncelleme yaptığını söyledi."Artık her ilde, her ilçede olmanıza da gerek yok"Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Doğan, Türkiye'de 50 milyonun üzerinde aktif WhatsApp kullanıcısının bulunduğunu ifade ederek, müşteriye bu kanaldan hizmet sunmanın önemine dikkati çekti.Türkiye'de finansal hizmetlere ulaşamayan kesimin yüzde 30 seviyelerinde olduğunu belirterek, bu oranın artması için hem yasal düzenlemelerin iyileşmesi hem de sektörün inovasyonla müşteriye daha yakın olması gerektiğini söyledi.Yapı Kredi'nin sadece potansiyeli bulunan yerlerde şube açılışı yapabileceğini anlatan Doğan, kısa vadede şube açılışı planları bulunmadığına değindi.Doğan, "Bu yenilikçi teknolojiler sayesinde artık her ilde, her ilçede olmanıza da gerek yok. Lokasyon biraz daha geri plana çekiliyor artık yeni dönemde." değerlendirmesini yaptı.İki yılda 35 farklı inovasyonTürkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi olarak geleceğin bankacılık dünyasını bugünden inşa ettiklerini belirten Doğan, Yapı Kredi Mobil'in Türkiye'yi son 2 yılda 35 farklı inovatif fonksiyonla tanıştırdığını belirtti. Doğan, bankanın dijital alanda hedefleri hakkında ise şunları söyledi:"Bundan iki yıl önce Yapı Kredi Mobil'i 'Bankanın Uzaktan Kumandası' olarak konumlandırarak müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını tek bir noktadan yönetebilmelerini sağlamıştık. Böylelikle müşterilerimizin tüm bankacılık ihtiyaçlarını istedikleri anda istedikleri mekanda aynı Yapı Kredi ayrıcalığı ve deneyimi ile gerçekleştirmelerini sağladık. Son 2 senede Türkiye ve Avrupa'da bir ilk olan göz tarama sistemi Göz-ID, ATM'ye dokunmadan QR kod ile anında para çekme ve para yatırma, Müşteri İletişim Merkezi'ne direkt bağlanma, mesajlaşma uygulamaları üzerinden para transferi sağlayan Bankacı Klavye gibi pek çok yeniliği sektörümüze kazandırdık.Şubelerimizden istenilen tarih ve saate randevu almayı sağlayan Şube Yoğunluk Haritalarını Görüntüleme ve Randevu Alma, kaybolan kartlar için Panik Yok Butonu gibi özelliklerle Türkiye'de mobil bankacılığın sınırlarını genişlettik. Türkiye'de bir ilk olarak sunduğumuz özelliğimizle NFC teknolojisini yenilikçi bir yaklaşımla Yapı Kredi Mobil'e girişte kullanmaya başladık. Müşterilerimiz bu sayede artık kredi kartını NFC özelliği olan cep telefonlarına yaklaştırarak ve kart şifresini girerek Yapı Kredi Mobil'e giriş yapabiliyor.Öte yandan Yapı Kredi olarak, ödeme deneyimine hız kazandıracak yeniliklere de imza attık. Tüm dijital ödeme çözümlerimizi Yapı Kredi Mobil'in içinde bulunan Yapı Kredi Pay çatısı altında birleştirdik. Müşterilerimizin 'Mobil Ödeme' çözümü ile NFC özelliği olan Android telefonlarını POS cihazlarına yaklaştırarak güvenli ve temassız olarak alışveriş yapmasını sağladık.""Mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı yüzde 207 arttı"İnternet alışverişlerinde ödeme deneyimine hız kazandıracak bir yenilikle, müşterilerinin internetten yaptıkları alışverişlerde, ödemelerini Yapı Kredi Mobil üzerinden QR kod okutarak gerçekleştirebildiğini belirten Doğan, diğer bir Yapı Kredi Pay çözümü olan "Araçta Ödeme" fonksiyonu sayesinde ise müşterilerinin Opet'ten yaptıkları akaryakıt alışverişlerini araçlarından inmeden kolayca ödeyebildiğini anlattı. Yakup Doğan bankanın yenilikçi hizmetlerinin müşteriler tarafından ilgiyle karşılandığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Tüm bu ve benzeri çalışmalarımız neticesinde dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı son iki senede yüzde 70, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 207 arttı. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanallarımızın payı yüzde 96'ya yükseldi. Türkiye'nin dijital bankası olma sorumluluğumuzla sektöre devrim niteliğinde ilkler ve yenilikler kazandırmaya devam edeceğiz."