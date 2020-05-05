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SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 döneminde öğrenci almayı hedefliyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde yapım çalışmaları süren Denizcilik Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 Akademik Yılı'nda öğrenci almaya hazırlanıyor.

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 döneminde öğrenci almayı hedefliyor
05.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:20
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde yapım çalışmaları süren Denizcilik Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 Akademik Yılı'nda öğrenci almaya hazırlanıyor.
SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda yapılanma çalışmaları devam ediyor.
Kocaali ilçesinde yer alan yüksekokulda bir yandan binanın eğitim-öğretime uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken diğer yandan da akademik ve idari kadro tamamlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, kurulduğu yetkinlik alanı itibarıyla Sakarya'da bir ilk olan okula 2020-2021 Akademik Yılı'nda öğrenci almak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Denizcilik eğitimi verilecek yüksekokul için denize kıyısı olan Kocaali'yi tercih ettiklerini belirten Akkaş, "Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğunlaşan tersaneler ise yüksekokulumuzun konumunun bir diğer artı noktası. Denizcilik eğitimi veren okulların sağlaması gereken çok sayıda teknik şart var. Uygulamalı eğitim tesisleri ve özel korunaklı yerler gerekiyor. Kocaali bu noktada da oldukça avantajlı." ifadesini kullandı.
-İlk etapta 5 program
Nuri Akkaş, Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda 5 programın açıldığını, bu programların; "Deniz Ulaştırma ve İşletme", "Gemi Makineleri İşletme", "Gemi İnşaatı", "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" ile "Deniz ve Liman İşletmeciliği" olduğunu bildirdi.
Akkaş, son 15 yılda Türkiye'deki tersane sayısının 37'den 78'e çıktığını, bu durumun hem gemi yapımı hem de gemi sökümünde Türkiye'yi dünyanın en etkin ülkelerinden biri olarak ön plana çıkardığını ifade etti.
Sektörde elaman açığı olduğunu vurgulayan Akkaş, SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu olarak hedeflerinin önce Türkiye'de daha sonra ise tüm dünyada nitelikli gemi adamları yetiştirmek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Denizcilik, Sakarya, Güncel, Haber

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