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SUBÜ Kaynarca fakülteyesine atama

SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcıları ataması gerçekleştirildi.

27.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:14SUBÜ Kaynarca fakülteyesine atama
SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcıları ataması gerçekleştirildi.

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun fakülteye dönüştürmesiyle birlikte yapılandırma süreci de devam ediyor. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, 'da bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne dekan yardımcısı olarak atanan Doç. Dr. Sinan Esen ve Dr. Öğretim Üyesi Selma Kılıç Kırılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar dilediler.

Fakültenin çatısının yaptırılmasındaki desteklerinden dolayı Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli'ye de plaket takdim eden Rektör Sarıbıyık, teşekkürlerini ifade etti. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Rektör, Yaşam

Kaynak: İHA

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