Haberler » Spor » SUBÜ'lü Eltemur'dan bronz madalya başarısı

SUBÜ'lü Eltemur'dan bronz madalya başarısı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Eda Eltemur Karate1 Premier Lig'in altıncı etabı olan Moskova'da kumite 68 kiloda İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

08.10.2019 14:52SUBÜ'lü Eltemur'dan bronz madalya başarısı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Eda Eltemur Karate1 Premier Lig'in altıncı etabı olan Moskova'da kumite 68 kiloda İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabı Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Eda Eltemur'da gerçekleştirilen organizasyona katıldı. Eltemur, Karate1 Premier Lig'in altıncı etabı olan Moskova'da kumite 68 kiloda İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı. - SAKARYA

Sakarya, Moskova, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:36 Milli Takım farklı mağlup!
19:29 A Milliler yağmur altında çalıştı
19:26 Elazığspor, alınan forma sayısını açıkladı
19:21 Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj
19:10 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazırlıklar Londra'da anlatıldı
18:56 'Tek Pota' heyecanı Nilüfer'de başladı
18:51 Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Erzincan'da başladı