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SUBÜ'lü öğrenciler sektör temsilcileriyle buluştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sapanca Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile Plant Akademi iş birliğinde "Sektör Buluşuyor" semineri düzenlendi.

19.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:24 SUBÜ'lü öğrenciler sektör temsilcileriyle buluştu
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile Plant Akademi iş birliğinde "Sektör Buluşuyor" semineri düzenlendi.

Plant Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere, Türkiye Peyzaj Mimarlar Oda Başkanı Murat Ermeydanı, Sapanca İlçe Tarım Müdürü Süleyman Kabakçı, SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bilgin ve Peyzaj Mimarı Yasin Otuzoğlu konuşmacı olarak katıldılar.

Sektörün sorunları ve geleceğinin tartışıldığı seminerde öğrencilere ve öğretim elemanlarına sektörün ihtiyacı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sektör temsilcileri ile tanışma fırsatı bulan öğrenciler, merak ettikleri sorulara yanıt aldı. Park ve Bahçe Bitkisi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nurettin Kartal, peyzaj sektörünün son senelerde gelişiminin gözle görünür şekilde arttığını, özel sektörün ve eğitim kurumlarının katılımıyla ihtiyaçların karşılandığını dile getirerek, Plant Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Adıyaman ve katılımcılara verdikleri değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti. - SAKARYA

Adıyaman, Sakarya, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA

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