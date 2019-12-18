Haberler » Güncel » SUBÜ'lü öğrencilere Macera Park'ta eğitim verildi - Haber

SUBÜ'lü öğrencilere Macera Park'ta eğitim verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

18.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:20SUBÜ'lü öğrencilere Macera Park'ta eğitim verildi
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Macera Parkı'na son olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri konuk oldu. Macera Parkı'nın tırmanma duvarını kullanan öğrencilere uzmanlar tarafından yüksekte çalışmada iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Yüksekte çalışma hususunda eğitim alan öğrenciler eğitimlerini başarıyla tamamladılar. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:59 Domuz avında arkadaşını vurdu - Haber
19:58 Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralı - Haber
19:58 ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:55 Dışişleri'nden Hollanda'ya 'FETÖ' tepkisi - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
18.12.2019 20:01:50