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SUBÜ'lü personel ve öğrenciler doğa yürüyüşüne katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) personel ve öğrencilerinden oluşan bir grup doğa yürüyüşüne başlayarak ilk yürüyüşlerini Kırcaali Yaylası'na gerçekleştirdiler.

25.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:59SUBÜ'lü personel ve öğrenciler doğa yürüyüşüne katıldı
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) personel ve öğrencilerinden oluşan bir grup doğa yürüyüşüne başlayarak ilk yürüyüşlerini Yaylası'na gerçekleştirdiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kültür ve Dairesi (SKS) Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüşe üniversitenin akademik, idari personelleri ve öğrencilerden oluşan 50 kişi katıldı. Esentepe Kampüsü T4 Fuar alanında toplanan grup belirlenen yürüyüş güzergahını takip ederek Kırcaali Yaylası'na ulaştı. Yürüyüş grubu mesire alanında müzik dinletisi ve ikramlar eşliğinde doğanın tadını çıkardılar.

Yürüyüş liderliğini gerçekleştiren Doç.Dr. Murat Çilli, daha sonra dönüş güzergahını da gruba tamamlatarak 9 kilometrelik yürüyüşü gerçekleştirmiş oldu. Üniversite SKS Başkanlığı benzer etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. - SAKARYA

Kırcaali, Sakarya, Yaşam

Kaynak: İHA

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