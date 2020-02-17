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SUBÜ'nün akademisyen, idari personel ve öğrencileri doğa yürüyüşü düzenledi

SUBÜ akademisyen, idari personel ve öğrencileri doğa yürüyüşü düzenledi.

17.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:32SUBÜ'nün akademisyen, idari personel ve öğrencileri doğa yürüyüşü düzenledi
SUBÜ akademisyen, idari personel ve öğrencileri doğa yürüyüşü düzenledi.

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyen, idari personel ve öğrencileri Poyrazlar Gölünde düzenlen doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki doğayla iç içe bulunan engebeli parkurda yürüyen katılımcılar daha sonra göl kıyısında yorgunluklarını giderdi. 'SUBÜ ile yürümek güzeldir' temalı gerçeklen etkinliğe 100 kişi katıldı.

Konuya ilişkin olarak SUBÜ'den yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerde akademisyenlerimiz ve idari personellerimizle bir araya getirmeye, onlara sosyal yönden katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şehrimizde çevre bilincinin gelişmesini, Sakarya'nın eşsiz doğasının korunmasını ve doğa turizminin canlanmasını önemsiyoruz. Sağlıklı yaşam ve çevre bilinci odaklı doğa etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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