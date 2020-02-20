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SUBÜ öğrencileri Macerapark parkurlarında adrenalin dolu bir gün geçirdi

SUBÜ öğrencileri Macerapark parkurlarında kendilerini birçok yönden test ettikleri eğlence ve adrenalin dolu bir gün geçirdi.

20.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:19SUBÜ öğrencileri Macerapark parkurlarında adrenalin dolu bir gün geçirdi
SUBÜ öğrencileri Macerapark parkurlarında kendilerini birçok yönden test ettikleri eğlence ve adrenalin dolu bir gün geçirdi. Daha sonra ise Şehir Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda son olarak SUBÜ Sağlık Kültür ve Dairesi Başkanlığı tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Maceraparkı'nda 'Macera Sporları ve Hiking Etkinliği' gerçekleştirildi. Etkinlikte 30'dan fazla öğrenci 6 ve 9 metre yüksekliğinde birbirinden farklı 24 ip parkuru, 50 metre uzunluğundaki ip kaydırağı ve 14 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı ile eğlence, heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşadı.

Daha sonra ise Yenikent Şehir Ormanı içerisinde doğa yürüyüşü yapıldı. SUBÜ'den yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin spor ve sosyal aktivitelerle ders dışı zamanlarını doğayla iç içe geçirmelerini, sağlıklı yaşama yönelmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin takım halinde çalışabilme, odaklanma, risk alabilme, özgüven ve cesaret geliştirebilme gibi yönlerini ön plana çıkarmaya çalıştığımız verimli bir aktivite gerçekleştirdik. Sosyal etkinliklerimiz aralıksız devam edecek" denildi. Öğrenciler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek üniversiteye teşekkür etti. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent, Sakarya, Yaşam

Kaynak: İHA

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