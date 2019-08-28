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SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'a ziyaret

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı makamında ziyaret etti.

28.08.2019 15:24 SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'a ziyaret
Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıbıyık, üniversitede yapılan ve planlanan çalışmaları aktardı.
Ziyarette üniversitenin anı defterine yazan Abdurrahman Dilipak, "Hiç kimse dünyada olup biten şeyleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Gerçekleri görmek ve göstermek zorundayız. Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmak için ilim ve hikmete muhtacız. Bu mektebin bu yönde hayırlı çabalara öncülük etmesi temennisi ile." ifadelerini kullandı.
Ziyarette yer alan eski Sakarya Milletvekili Yalçın Koçak da üniversitenin kurulma sürecinden bu yana büyük bir yol aldığını ifade ederek, rektör Mehmet Sarıbıyık'ı ve ekibini kutladığını belirtti.

Abdurrahman Dilipak, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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