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SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: "Öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde olmamız lazım"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversite birimleri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek korona virüs sürecini değerlendirmeye devam ediyor.

08.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:07
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık:
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversite birimleri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek korona virüs sürecini değerlendirmeye devam ediyor.

Rektör Sarıbıyık, Sakarya Meslek Yüksekokulu ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli akademisyenlerle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Sakarya Meslek Yüksekokulu'nun birçok konuda öncü ve örnek çalışmaları olduğunu hatırlatan Sarıbıyık, yeni süreçte de güzel çalışmalar yapılacağına inandığını belirtirken; Akyazı Meslek Yüksekokulu'nun Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na dönüşmesiyle birlikte önemli bir misyon yüklendiğini söyledi.

Öğrencilerin mağdur olmaması için sürecin başından itibaren gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Rektör Sarıbıyık, "Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulamaya geçiriyor ve öğrencilerimizle de paylaşıyoruz. Ders videolarımız ve notlarımız sisteme yükleniyor. Bahar Yarıyılı akademik takvimimizi güncelledik. Öğrencilerimizin performanslarının değerlendirilmesine yönelik kriterleri ortaya koyduk. Staj yapan ve uygulamalı dersi bulunan öğrencilerimizin izleyecekleri yol haritasını belirledik. Alışık olmadığımız bu süreci en verimli şekilde geride bırakmak ve öğrencilerimizin yetkinliklerini örgün öğretimdeymiş gibi geliştirmek için bizlere önemli görevler düşüyor. Öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde olmamız lazım. Yaptığımız bu toplantılarla eksiklerimizi görüyor ve sıkıntılarımızı anında gideriyoruz. Sizlerden gelen öneriler de sürecin daha verimli yürümesine katkı sağlıyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Akyazı, Rektör, Güncel
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