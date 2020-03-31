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SUBÜ Senatosu'ndan dayanışma kampanyasına destek

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Senato Toplantısı korona virüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

31.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:03
SUBÜ Senatosu'ndan dayanışma kampanyasına destek
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Senato Toplantısı korona virüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek kararı çıktı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık sosyal medya hesabı üzerinden kampanyaya katkı sağlayarak bir maaş destekte bulunurken, senato üyeleri de ihtiyaç sahiplerine destek kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı üniversiteler de Milli Dayanışma Kampanyası'na destek mesajları yayınlandılar. Ayrıca 19 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda uzaktan eğitim süreci ile ilgili konuların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin bu süreci en az mağduriyetle geçirmesi üzerinde duruldu. Derslerin uygulamalı kısımlarının sürecin normalleşmesinin ardından iki haftalık yoğunlaştırılmış örgün eğitim ile yapılması karara bağlandı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık senato üyelerine yönelik konuşmasında, "Üniversite senatomuzun ve üniversitedeki hocalarımızın da bu çağrıya kulak vermesi son derece önemli. Çünkü çok kritik günlerden geçiyoruz. Güçlü bir ülkeyiz. Devletimize müteşekkiriz. İhtiyaç sahiplerine katkı sağlamak için senato üyelerimizin kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz. Senatomuzdan hem bu kampanyaya katılımı hem de diğer hocalarımızın katılması için ortak çağrı yapılmasını bekliyoruz" dedi. - SAKARYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya, Güncel
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