SUBÜ, yeni öğrencilerini bekliyor

Sakarya'nın ikinci üniversitesi olarak kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (SUBÜ), 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 5 bin 936 öğrencinin kayıt yaptırabileceği bildirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin, sanayi ve iş dünyasıyla geliştirdiği en az bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitim modelleri "3+1 ve 7+1" ile öğrencilerini iş hayatına kazandırdığı belirtildi.

Öğrencilerin kariyer planlamasında üniversitelerin verdiği eğitimin öneminin günden güne önem kazandığı vurgulanan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından da üniversitelerin mezun ettikleri öğrencilerin işe yerleşme kriterleri üzerine değerlendirme süreci başlatılacağı biliniyor. Bu nedenle sektörün ihtiyaçlarına yönelik yeniden yapılandırılan SUBÜ, sektörle geliştirdiği iş birliği modelleriyle Türkiye'ye de örnek oluşturuyor. 'Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiren Üniversite' ana misyonuyla birçok projede yer alan SUBÜ, TÜBİTAK destekli Sanayi Doktora Programı'nda da yer alarak öğrencilerinin burslu olarak sanayide bilimsel çözümler üretmesini sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası öğrencilerin tercih telaşına gireceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SUBÜ, Sakarya Üniversitesi'nin bazı fakülte ve meslek yüksekokullarının ayrılmasıyla uygulama odaklı bir eğitim veriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk akreditasyon alan Teknoloji Fakültesi, turizmde markalaşan Turizm Fakültesi, onlarca milli sporcunun tercihi Spor Bilimleri Fakültesi ile özellikle sanayi ve iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılayan meslek yüksekokulları ve yüksekokulu ile yine sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına bilimsel çözüm üretme misyonuyla şekillenen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ndeki toplamda 20 binin üzerindeki öğrenci sayısına, bu yıl 5 bin 936 yeni öğrenci eklenecek. Öğrencilerin 4 bin 907'si ise 2 yıllık meslek yüksekokullarına gelecek. 4 yıllıklara yeni kayıt yaptırabilecek öğrenci sayısı ise bin 29 olarak belirlendi."

Yapılandırma sürecini hızla gerçekleştiren SUBÜ'nün, bazı ilçelerdeki meslek yüksekokullarında yeni bölümlerin açılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) onay aldığı bildirilen açıklamada, "Böylelikle Geyve Meslek Yüksekokulu'na açılan 'İnsan Kaynakları Yönetimi' bölümü 40, Hendek Meslek Yüksekokulu'nda açılan 'Makine' bölümü 50, 'Makine, Resim ve Kontrüksiyon' bölümü 40 öğrenci alabilecek. Ayrıca, Karasu Meslek Yüksekokulu'na açılan 'Kaynak Teknolojisi' bölümü 20, Ferizli Meslek Yüksekokulu'nda da 'İş Sağlığı ve Güvenliği' bölümü 40, 'Moda Yönetimi' bölümü 40 ve 'Tekstil Teknolojisi' bölümü de 40 öğrenci alacak." denildi.

"Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Sarıbıyık, yeni açılan ve kontenjan verilen bölümlerin Sakarya'ya ve tercih yapacak öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Yeni üniversite olmalarına rağmen köklü birikime sahip olduklarını vurgulayan Sarıbıyık, "Akademik ve iş dünyasına yönelik çalışmalarımızı, çağın gerekliliklerine ve günün ihtiyaçlarına uygun şekilde planlıyoruz. İş dünyasının insan kaynakları ihtiyaçlarını, iş dünyasıyla birlikte 'Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiren Üniversite' mottosu ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Şimdiden yeni açılan bölümlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemize yeni katılacak öğrencilerimizi de şimdiden tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tercih yapacak öğrencilerin, üniversitenin web sayfası "www.subu.edu.tr" adresinden bilgilere ulaşabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA