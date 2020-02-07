Suburcu caddesi yeni bir görünüm kazanacak

Şehir merkezinin kalbinin attığı Suburcu Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgedeki bakımsız kalmış binaları onarmak ve kente görsel açıdan değer katacak tarihi yapıları yeniden canlandırmak için bir dizi incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Yapılacak çalışmalarla şehir merkezi yeni bir görünüm kazanacak.

ŞAHİN: KÜLTÜR YOLUNU GELİŞTİRİYORUZ

Başkan Şahin, kültür ve turizm şehri yolunda emin adımlarla ilerlendiğini belirterek, "Hedeflerimiz var. Daha çok insanın Gaziantep 'e gelmesini, medeniyeti, antik kentleri, şehrin merkezindeki kültür yolunu çok iyi görmesini istiyor, bunun için çalışmalar yapıyoruz. Buraya ziyaretimizin nedeni; ciddi bir görüntü kirliliği mevcut. Gelen turistlerin rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesi için bizim yapmamız gerekenler var. Bu konuda konulacak standartları ve denetimleri konuşuyoruz. Bu yüzden Şahinbey Belediye Başkanı ve ekibiyle birlikte ekibimizle sahadayız. Kafamızdaki çalışmaları yaptığımız zaman bu görüntü kirliliğini yok ederek, gelenlerin çok mutlu ve memnun bir şekilde döndükleri altyapı hazır olacak. Yapılacaklar içerisinde cadde üzerinde bütün binalar var. Bu caddede tarihi hanlar var ve dokunmazsak bitecek. Cephe düzenlemeleri, kaldırım ve yollarda sorunlar var. Bunların hepsinin yapımını konuşuyoruz. Kültür yolunu genişletiyoruz. Şahinbey Belediyesi'ni de bu işe katıyoruz. Talimat verdim şu anda restorasyon için Sabuncu ve Pekmezci Hanı'nı yapacağız. Sürekli şehirdeki değerli hanları restore ediyoruz. Gazi şehirde restore edilmeyen han hamam kalmasın diyoruz. Bunlar çok önemli, bizim geçmişimiz, değerimiz. Şimdi sahip çıkmazsak gelecekte çok sorun yaşarız. Restorasyonla bitmiyor, birde yaşatılması gerekiyor. Bunlar için yapılması gerekenler var. Bunun için bütün muhataplarla masaya oturup anlaşıyoruz" dedi.

TAHMAZOĞLU: ÇOK DAHA GÜZEL BİR GAZİANTEP İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise şunları söyledi: "Gaziantep bir tarih, kültür, sanayi şehridir. Birçok özelliği barındırıyor. Turistlerin ziyaretleri son yıllarda arttı daha da artacak. Kural olmayan bir yerde kargaşa olur. Caddenin üst yapılarının düzenlenmesi, belediyelerin iş birliğindeki çalışmalarla hep birlikte gözden geçirdik. Çok daha güzel bir Gaziantep için hep birlikte çalışıyoruz.