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Suç işlerken tazı gibi cezaevine giderken bastonla

Gaziantep'te bir evden içerisinde para bulunan çantayı çaldıktan sonra tazı gibi koşan kadın, cezaevine götürülürken elindeki bastonun yardımıyla yürüdü.

14.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:16
'te bir evden içerisinde para bulunan çantayı çaldıktan sonra tazı gibi koşan kadın, cezaevine götürülürken elindeki bastonun yardımıyla yürüdü.
Edinilen bilgiye göre, 9 2019 tarihinde Gaziantep'in ilçesinde bulunan bir eve giren bir kişi içeride bulunan çantayı alarak, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 350 dolar ve bir miktar Türk lirasının bulunduğu çantanın peşine düşen polis, mahallede incelediği güvenlik kameralarından önce olaya karışan E.Ç ve Y.Ç'nin eşgalini ardından ise kimliklerini tespit etti. Osmaniye'de yaşadıkları öğrenilen E.Ç ve Y.Ç. yakalanarak Gaziantep'e getirildi.
Şüpheliler E.Ç ve Y.Ç. Osmaniye ilinde yakalanmış ve ilimize getirilerek sevk edildikleri adli mercilerce E.Ç tutuklanmış, Y.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
KAÇARKEN TAZI GİBİ CEZAEVİNE GİDERKEN BASTONLA
Gaziantep Adliyesi'ne götürülen şüphelilerden E.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından ise elindeki baston ve koluna giren polisin yardımıyla yürüdüğü görüldü. E.Ç'nin 5 gün önceki hırsızlık olayının hemen ardından güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerinde ise tazı gibi koşarak olay yerinden uzaklaşması dikkat çekti.
Güvenlik kameralarında olay yerinden uzaklaşan E.Ç'nin elindeki çantayı yanında bulunan bir kıyafet yardımıyla kapatması, diğer arkadaşları ile şakalaşması da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
(Serhat Demir/İHA)
Suç işlerken tazı gibi cezaevine giderken bastonla

Gaziantep, Şahinbey, Aralık, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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