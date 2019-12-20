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Suç makinası polisten kaçamadı

Bursa'da hakkında 23 suçtan arama kararı ve aynı zamanda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası, 500 gram uyuşturucu ve 4 silahla yakalandı.

20.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:11 Suç makinası polisten kaçamadı
'da hakkında 23 suçtan arama kararı ve aynı zamanda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası, 500 gram uyuşturucu ve 4 silahla yakalandı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, Y.D. (25) isimli cezaevi firarisini takibe aldı. Hamitler Mahallesi mesire alanında yakalanarak gözaltına alınan Y.D.'nin üzerinde yapılan aramada 100 gram uyuşturucu ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Y.D.'nin ikametinde aramalara devam eden ekipler, 340 gram selvia uyuşturucu maddesi, 124.5 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 7 gram skank, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız 7.65 tabanca, 10 adet 7.65 mm. tabanca fişeği, 1 adet dipçiksiz pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 3 adet çalıntı LED TV ele geçirilirken, Y.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İfadesi alınmak üzere Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürülen Y.D.'nin 23 farklı dosyadan arandığı, 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin lira cezası bulunduğu öğrenildi. Zanlı adliyeye sevk edildi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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