Suç makinası sahte plakayla yakalandı

Eskişehir'de 9 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şahıs, çalıntı plaka takılı araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Suç makinası sahte plakayla yakalandı
29.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:26
Eskişehir'de 9 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şahıs, çalıntı plaka takılı araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, plaka tanıma sisteminde ikiz plakalı araç olarak bildirilen ve Eskişehir tesciline kayıtlı beyaz renkli otomobil, Batıkent Mahallesinde bulunan bir oto yıkamada Z.Y. (24) isimli şahıs ile birlikte yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, otomobil üzerindeki plakaların başka bir araca ait ve çalıntı olduğu anlaşıldı. İkiz plakalı beyaz renkli otomobilin ise trafikten çekme belgeli olduğu öğrenildi. Öte yandan plakaların sahtelerinin de yapıldığı tespit edilirken, sahte plaka bastıran F.D. (23) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

GBT sorgusunda 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Z.Y.'nin U.Ç. isimli şahsın kimlik bilgilerini kullandığı, yapılan GBT sorgulamasında ise cezaevi ve asker firarisi olduğu öğrenildi. Ayrıca Z.Y.'nin 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 3 bin lira para cezası olarak 9 ayrı suçtan arandığı da tespit edildi. Şahsa sürücü belgesiz araç kullanmak, trafikten çekme belgeli aracı kullanmaktan ve başka bir araca ait plakayı çekme belgeli araçta kullandığı için toplamda 8 bin 585 TL trafik idari para cezası uygulandı. Çekme belgeli aracın sahibine ise, aracı kullandırmaktan bin 228 TL trafik idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce’nin Erdoğan’la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez Haber
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Muharrem İnce, Erdoğan’ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Haber
Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Haberler››3. Sayfa››Suç makinası sahte plakayla yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:56: Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa sessizliğe büründü - Haberler 00:50: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Ankara sessizliğe büründü - Haberler 00:49: İletişim Başkanı Altun'dan, Muharrem İnce açıklaması Açıklaması - Haberler 00:45: Rusya'dan ABD'nin DSÖ ile ilgili açıklamalarına tepki - Haberler 00:44: Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez - Haberler 00:21: Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı - Haberler 22:24: Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti 19:16: 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi 17:17: Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı