14.06.2019 14:28
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Suç makinesi Eskişehir'de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir

Kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi olarak tanıtarak gittiği evlerden beyaz eşya alıp internet üzerinden satan ve 54 ayrı suçtan aranan zanlı Eskişehir'de yakalandı.

Kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi olarak tanıtarak gittiği evlerden beyaz eşya alıp internet üzerinden satan ve 54 ayrı suçtan aranan zanlı Eskişehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2018 ve 2019 yılları içerisinde internet üzerinden oluşturduğu sahte profil ile kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtan şahsın, arayan vatandaşların eşyalarını tamir için aldığı öğrenildi. Alınan eşyaların geri getirilmediğini veya parça değişimi için para almak suretiyle vatandaşların dolandırıldığını tespit eden ekipler, olayı araştırmaya başladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, kentteki hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi sebebiyle özel ekip kurarak, müştekilerin ve görgü tanıklarının vermiş olduğu eşkal bilgileri doğrultusunda güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerin sonucunda dolandırıcılık olayını Engin D. (33) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Engin D. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde saklandığı evde takibe alındı. Zanlının evden çıktığını fark eden polis ekipleri ve Engin D. arasındaki kısa süreli kovalamaca sonrasında zanlı yakalandı.

54 ayrı olaydan aranıyormuş.

Şüpheli Engin D.'nin; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de cezaevi firarı, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi 54 ayrı olaydan arandığı ve halen cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa

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