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Suç makinesi jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünden kaçmaya çalışan ve hakkında 10 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şahıs, güvenlik güçlerinin takibi sonucu yakalandı.

06.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:08 Suç makinesi jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
'ın ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünden kaçmaya çalışan ve hakkında 10 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şahıs, güvenlik güçlerinin takibi sonucu yakalandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Yenişehir ilçesi Mahallesi mapa yolu üzerinde 4 Ocak'ta icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, yol üzerinde duran aracın içerisinde alkol alan bir şahsın jandarma ekiplerini görmesinin ardından aracı ile kaçmaya çalıştığını, aracın ısrarlı takip sonrasında yol üzerinde durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisinde bulunan B.Y. isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, kasten öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı tehdit, tehdit, alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, 2 kere birinci fıkrada yazılı fiilleri iki ya da daha çok kişinin toplu olarak işlemesi, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 2 kere sayı ve nitelik bakamından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçlarından olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan hakkında 'aranıyor' kaydı olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, hakkında aranma kaydının bulunmasından dolayı, Eğil ilçesi Kaya köyünde ikamet eden akrabalarının evinde saklandığını, gün içerisinde ailesini görmek amacıyla ikamet adresi olan Aziziye Mahallesine gittiğini, dönüşte ise havanın karanlık olması ve yol üzerinde daimi yol kontrol ve arama noktası olmamasından dolayı Hantepe Mahallesi mapa yolunu kullandığını beyan etmiştir. Şahıs gözaltına alınarak, 5 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, Hantepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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