Suç makinesi otostopçu kadınlar nihayet yakalandı

Afyonkarahisar ile Denizli sınırları içerisinde bir şahsı gasp ederek kayıplara karışan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararları bulunun 3 kadın jandarmanın yürüttüğü operasyon kapsamında yakalandı.

Suç makinesi otostopçu kadınlar nihayet yakalandı
24.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:06
Afyonkarahisar ile Denizli sınırları içerisinde bir şahsı gasp ederek kayıplara karışan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararları bulunun 3 kadın jandarmanın yürüttüğü operasyon kapsamında yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede 22 Mayıs 2019 tarihinde Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçe sınırlarında C.Ç isimli şahıs 3 kadın tarafından gasp edilmişti. Olay tarihinde bahse konu bölgede görgü tanıklarının beyanı ile 3 kadının otostop çektiği tespit edilmiş, fakat olay yerini gösterir herhangi bir kamera kaydına rastlanılamadığı için şahısların kimlik tespiti yapılamamıştı.

Gözaltına alındılar

Gasp olayının gerçekleştiği bölgede ve çevresinde, gasp ve yağma olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Önleyici Kolluk Devriye" faaliyetleri arttırıldı. Bu kapsamda 17 Haziran 2020 tarihinde icra edilen "Önleyici Kolluk Devriye" faaliyetinde bahse konu gasp olayının gerçekleştiği bölgede 3 kadın şahıs tarafından otostop çekildiğinin görülmesi üzerine şahıslar kimlik tespiti yapılarak gözaltına alındı.

Birçok suça karışmışlar

Yakalanan şahıslardan; S.D. isimli şüphelinin 2 yağma, 3 dolandırıcılık, 2 hırsızlık olmak üzere 7 ayrı suçtan, D.Y. isimli şüphelinin 5 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 2 yankesicilik 1 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti olmak üzere 9 ayrı suçtan, G.Z. isimli şüphelinin ise 1 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti 1, S.K.M. suçlarından kayıtları olduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edildiler

3 kadın şüphelilerin alınan ifadelerinde 22 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen ve C.Ç. isimli vatandaşın gasp edilmesi olayının failleri oldukları tespit edildi. Şüpheli S.D., D.Y. ve G.Z alınan ifadelerinin ardından yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Afyon, 3. Sayfa, Haber

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