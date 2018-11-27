27 Kasım 2018, 09:11
»»

Suç Makinesi Polisten Kaçamadı

Suç Makinesi Polisten Kaçamadı

Adana’da yağma suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 kapkaç, 2 uyuşturucu kullanmak, 3 hırsızlık, tehdit, mala zarar verme ve yaralama suçlarından aranan bir kişi kovalama sonrası yakalandı.

Adana'da yağma suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 kapkaç, 2 uyuşturucu kullanmak, 3 hırsızlık, tehdit, mala zarar verme ve yaralama suçlarından aranan bir kişi kovalama sonrası yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yağma suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 kapkaç, 2 uyuşturucu kullanmak, 3 hırsızlık, tehdit, mala zarar verme ve yaralama suçlarından aranan Mahmut A.'nın 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesinde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine harekete geçti. Hükümlü polisi görünce "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Zanlı kaçınca polis de peşinden koştu. Polis zanlıyı sulama kanalı yaya geçidinde sıkıştırdı. Hükümlü yaya geçidinde polis tarafından yakalandı. Mahmut A. işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü. Hükümlü daha sonra da adliyeye ardından cezaevine götürüldü. - ADANA Polis,Adana
27 Kasım 2018 Salı 09:11



YORUMLAR (1)
TİPİNE BAK HELE: Böyle tipleri bir araya toplayacaksın yemeğine tarım ilacı katacaksın toplumda kurtulmuş olacak insanlıkta cezaevinde kalp krizi geçirmiş diyerek vereceksin yakınlarına bu kadar basit...
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz